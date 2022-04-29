توقعات بـ 1.9 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في 11 يوماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة مطارات دبي، استعداد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين بداية من عطلة نهاية الأسبوع، تزامناً مع نهاية شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك.

حركة المسافرين

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن من المتوقع أن يستقبل المطار نحو 1.9 مليون مسافر خلال الفترة من 29 أبريل وحتى التاسع من مايو 2022، بمتوسط حركة يومية تتجاوز 177 ألف مسافر. كما يتوقع أن يكون السابع من مايو المقبل أكثر الأيام ازدحاماً في تلك الفترة، مع توافد ما يزيد على 200 ألف مسافر.

نصائح للسفر

وجددت مؤسسة مطارات دبي حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين، لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

وأكدت أنه يمكن لجميع المسافرين خلال فترة الذروة، جعل رحلتهم عبر مطار دبي الدولي أكثر سلاسة وراحة من خلال اتباع بعض النصائح، ومنها أن يكونوا على علم بأحدث لوائح وشروط السفر للوجهة المطلوب السفر إليها، إذ حثت المسافرين على التواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم، للتأكد من أن لديهم كل الوثائق الضرورية للسفر، مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

البوابات الذكية

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنها تشجع المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة، على استخدام البوابات الذكية لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين.

كما دعت المسافرين من مبنى الركاب رقم (1)، الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت، لتوفير الوقت والجهد.

مبنى الركاب (3)

وأوصت «مطارات دبي»، المسافرين من مبنى الركاب رقم (3)، بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها «شركة طيران الإمارات»، فضلاً عن الخروج من المنزل في وقت مبكر، للوصول إلى المطار بالموعد المحدد، وإتمام إجراءات السفر، تجنباً لأي ازدحام مروري خلال أوقات الذروة.

وشددت «مطارات دبي» على أن دخول مباني المغادرة يقتصر على المسافرين حاملي تذاكر الطيران خلال فترة الذروة وموسم العطلات، ناصحة الأهل والأصدقاء بتوديع المسافرين في المنزل.

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