61 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في الربع الأول

المصدر: دبي - وام

كشفت غرفة تجارة صناعة دبي عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 11.3% لتبلغ قيمتها 61 مليار درهم مقارنةً مع 54.8 مليار درهم سجلت خلال الربع الأول من العام 2021 مما يعكس نمواً ملحوظاً ومستداماً في صادرات أعضاء الغرفة في بداية العام الجاري.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 178.65 ألف شهادة بنمو بنسبة 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 والتي بلغ عددها آنذاك 166.75 ألف شهادة منشأ، حيث يؤشر النمو في صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ إلى دور قطاع التجارة في تنويع اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية.

وحققت غرفة تجارة دبي نمواً كبيراً في عدد الأعضاء الجدد حيث بلغ عددهم خلال الربع الأول من العام الجاري 10 آلاف و20 عضواً جديداً بنسبة نمو كبيرة بلغت 64% مقارنةً بعدد الأعضاء الجدد خلال الربع الأول من عام 2021، مما يعكس الجاذبية المتنامية لدبي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومكانتها كعاصمة عالمية للمال والأعمال.

وأشار مدير عام غرف دبي، حمد مبارك بوعميم، إلى ان هذه المؤشرات مشجعة جداً حيث تعتبر من تأثيرات إكسبو 2020 دبي الإيجابية على اقتصاد الإمارة وترسخ مكانة الإمارة والثقة العالمية التي تحظى بها بيئة الأعمال، لافتاً إلى ان نمو صادرات وإعادة أعضاء الغرفة يعكس المرونة التي توفرها بيئة الأعمال للتجار في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وبين بوعميم، ان عدد أعضاء غرفة تجارة دبي يقترب من الـ300 ألف عضو بوصوله مع نهاية مارس الماضي إلى 297 ألف عضو حالياً لافتاً إلى ان ذلك يعزز من مكانة الغرفة باعتبارها إحدى أكبر غرف التجارة حول العالم في العضوية، مشيراً إلى أن المكاتب الخارجية التمثيلية للغرفة تلعب كذلك دوراً هاماً في ربط الأسواق التجارية العالمية وتوطيد مكانة دبي في قلب المنظومة التجارية العالمية مؤكداً استمرار الجهود للارتقاء بواقع الأعمال في دبي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وسهولة ممارسة الأعمال.

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