«المركزي»: 738 موظفاً جديداً في البنوك خلال ديسمبر 2021

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، مساء أمس، أن البنوك عيّنت خلال ديسمبر 2021 منفرداً 738 موظفاً جديداً، ليصل إجمالي الموظفين الرئيسين العاملين في القطاع إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ32 ألفاً و753 موظفاً في نهاية نوفمبر السابق عليه.

تمويلات الأفراد

وأظهرت الإحصاءات أن البنوك قدمت تمويلات للأفراد خلال العام الماضي مكتملاً بقيمة 18.1 مليار درهم، توزعت بين قروض شخصية، وتمويل سيارات، وبطاقات ائتمان وغيرها.

ويعدّ هذا أعلى مستوى لهذا البند منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس الطلب القوي بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس «كورونا»، وما صاحبها من تراجع ملحوظ في الطلب على القروض من قبل الأفراد. وبحسب بيانات «المركزي»، فقد سجل الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد في نهاية ديسمبر الماضي 347.6 مليار درهم، مقارنة بـ329.5 مليار درهم في نهاية عام 2020، بنمو سنوي نسبته 5.5%.

قروض استهلاكية

وبيّنت الأرقام أيضاً أن قيمة القروض الشخصية التي تم أخذها من البنوك لـ«أغراض استهلاكية» من قبل المقيمين في الدولة من مواطنين وغير مواطنين، ارتفعت خلال العام الماضي بقيمة 23.3 مليار درهم، لتصل في نهاية ديسمبر 2021 إلى 349 مليار درهم، مقارنة بـ325.7 مليار درهم في نهاية عام 2020.

رصيد الذهب

بدوره، سجل رصيد الذهب الذي يمتلكه المصرف المركزي في نهاية العام الماضي، ما قيمته 11.9 مليار درهم، مقارنة بـ12.8 مليار درهم في نهاية عام 2020، بانخفاض قيمته 900 مليون درهم خلال فترة عام.

أصول البنوك

ولفتت البيانات إلى أن أصول البنوك الوطنية ارتفعت إلى 2.9 تريليون درهم في نهاية عام 2021 بنمو قدره 4.3%، أو ما يعادل 120.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.78 تريليون درهم في ديسمبر 2020.

ووفقاً للبيانات، تشكل أصول البنوك الوطنية نحو 87.5% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة البالغة 3.32 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2021.

بدورها، ارتفعت أصول البنوك الأجنبية إلى 415.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بنمو سنوي نسبته 3.3%، مقارنة بنحو 402.3 مليار درهم في ديسمبر 2020.

عدد البنوك

وكشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع عدد البنوك الوطنية في الإمارات نهاية عام 2021 إلى 22 بنكاً، نتيجة إنشاء بنك محلي، هو الأول من نوعه في المنطقة، يخدم المجتمع المحلي ويتعامل بالعُملة المحلية فقط، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 513 فرعاً في نهاية الربع الرابع من عام 2021.

وبلغ عدد شركات الصرافة في نهاية العام الماضي 89 شركة، مقارنة بـ97 شركة صرافة في نهاية عام 2020، و104 شركات صرافة في نهاية عام 2019.

صافي الإيرادات

أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع صافي إيرادات البنوك العاملة في الإمارات خلال العام 2021 بقيمة 30 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 30.7%، لتصل إلى 128.3 مليار درهم (قبل الضرائب)، مقارنة مع 98.14 مليار درهم في العام 2020، ما يعكس سرعة التعافي وعودة النشاط التشغيلي للبنوك إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19».

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