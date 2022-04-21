اتاحة الهوية الرقمية لزوار الدولة خلال العام الجاري

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، محمد الزرعوني عن وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى أكثر 3 ملايين مستخدم من بينهم مليوني مستخدم موثوق لاول مرة.

وأوضح الزرعوني، أن عدد الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية حاليا تجاوز 180 جهة اتحادية ومحلية وخاصة عبر أكثر من 400 قناة رقمية، مشيرا الى ان عدد الشركاء يزداد بشكل مستمر من القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في دبي الرقمية، وسام لوتاه، إن "عدد مستخدمي الهوية الرقمية ارتفع بنسبة 390% مقارنة مع عام 2020، مشيرا الى ان هناك 185 جهة حكومية وخاصة مزودة للخدمات من خلال الهوية الرقمية من بينها 113 دائرة حكومية و42 هيئة اتحادية و30 جهة خاصة توفر اكثر من 9 الاف خدمة للمتعاملين.

وأوضح لوتاه، أن الهوية الرقمية تشكل ركيزة اساسية للتحول الرقمي في الدولة ووسيلة رئيسة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي الكامل مشيرا الى انها تعد نموذجا لتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتسهيل حياه المواطنين والمقيمين

ولفت الى ان الهوية الرقمية تعد اول هوية وطنية رقمية امنة تسمح للمواطين والمقيمين بالحصول على الخدمات الحكومية وتتميز بتوفير خدمة التوقيع الرقمي وخدمة بصمة الوجه التي تم تفعليها مؤخرا مما شكل نقلة نوعية دعمت عملية التسجيل في الهوية الرقمية لكونها تساهم في توفير مقومات امان عالية مع الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المتعاملين.

وحول امكانية ان تكون الهوية الرقمية الخيار الوحيد للحصول على الخدمات الحكومية قال لوتاه ان الهدف ان تكون الهوية الرقمية الخيار المفضل للمتعاملين وليس الوحيد، مشيرا الى ان استراتيجية حكومة الامارات تتمثل في توفير خيارات عدة للحصول على الخدمات الحكومية.

من جانبها، كشفت المدير التنفيذي لقطاع العمليات والصيانة في هيئة أبوظبي الرقمية، عائشة إبراهيم المرزوقي، انه سيتم اتاحة استخدام الهوية الرقمية للحصول على الخدمات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة لزوار الدولة للمرة الأولى قريبا.

وأوضحت أن الزيادة في اعداد المستخدمين تشكل نقلة نوعية في خدمة المتعاملين، مشيرة إلى أن تطبيق الهوية الرقمية يتيح تجربة استثنائية في الحصول على الخدمات بطريقة سلسة وسهلة وميسرة

من جهتها، قالت مديرة مشروع الهوية الرقمية في تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خولة المهيري، رداعلى سؤال لـ"الإمارات اليوم"، انه سيتم اتاحة التسجيل في الهوية الرقمية لزوار الدولة في الربع الثالث من العام الجاري، فضلا عن اضافة خدمات تطويرية واضافية جديدة مثل استخدام بصمة الوجه في خدمات جديدة خاصة بالهوية الرقمية.

وأوضحت انه تم تسجيل 700 الف معاملة فردية بشكل شهري في خدمات الهوية الرقمية خلال عام 2021، مشيرة الى ان المستهدف مليون ونصف المليون معاملة فردية شهريا خلال الفترة المقبلة

ونوهت الى ان الهوية الرقمية متاحة حاليا لجميع المصارف كما ان خدمة تبادل المستندات الرقمية عبر الهوية الرقمية متاحة للمصارف وشركات الصرافة حاليا.

وحول استخدام الهوية الرقمية لمن لا يملكون هواتف ذكية، أوضحت المهيري انه يجري تطوير اليات تسمح بدخول الحساب عن طريق متصفح كبديل عن الهاتف الذكي.

وأشارت الى أن الهوية الرقمية ساهمت حتى الن في توفير اكثر من 300 مليون درهم عبر توفير الاوراق والرحلات عبر المركبات للذهاب الى مرافق الخدمات الحكومية.

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