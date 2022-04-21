"دي بي ورلد": مناولة 19.3 مليون حاوية نمطية في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قامت "دي بي ورلد" المحدودة بمناولة 19.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول من 2022، وشهدت الكميات الإجمالية لمناولة الحاويات ارتفاعًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وبنسبة 1.9% على أساس المقارنة المثلية.



وجاء نمو حجم المناولة في الربع الأول من عام 2022 مدفوعًا بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأميركتين. وعلى مستوى الأصول، قدمت كل من تشينغداو (الصين)، والسخنة (مصر)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وياريمجا (تركيا)، وداكار (السنغال)، وكوسيدو (جمهورية الدومينيكان)، و(بوينس أيريس) الأرجنتين، و(بوسورجا) الإكوادور أداءً قويا. وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدما في الربع الأول من 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1% على أساس سنوي.



وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات الحاويات خلال الربع الأول من العام الجاري، بمناولة 11.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 1.4% على أساس مُعلَن وارتفاعا بنسبة 1.1% سنويًا على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم: "كما كان متوقعاً، تراجع نمو حجم المناولة بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2022 نظراً للأداء القوي في العام الماضي وحالة عدم التيقّن في الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، ما زلنا نشهد نموا قويا في أسواق متعددة مثل آسيا والمحيط الهادئ والأميركتين، وفي أوروبا، استمر الأداء القوي للندن جيتواي في عام 2022. ويرجع سبب الانخفاض الطفيف في أحجام المناولة في ميناء جبل علي (دولة الإمارات) إلى فقدان إجمالي حجم المناولة ذات الهامش المنخفض حيث نظل نركز على بضائع بلد المنشأ والمقصد الأكثر ربحية".



وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب متفاوتة نظرا للظروف الجيوسياسية، لكننا لا نزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل. وعلى مستوى محفظتنا الأوسع، نواصل إحراز تقدم قوي في تعزيز عروض منتجاتنا، مما يتيح لنا التواصل مباشرة مع مالكي البضائع لتقديم مجموعة من الحلول اللوجستية الفريدة. وما زلنا بشكل عام نركز على دمج استحواذاتنا التي تمت مؤخرا، وزيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو، مما يحقق أهدافنا للرافعة المالية لعام 2022 ومتطلبات الاستثمار المنضبط، لتعزيز مكانة (دي بي ورلد) باعتبارها الشريك اللوجستي المفضل".

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