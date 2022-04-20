«إتش إس بي سي» عضو تقاص عام في سوق دبي المالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، عن اعتماد بنك «إتش إس بي سي» كأول موفر دولي لخدمة عضو التقاص العام في السوق، الأمر الذي يُمكن البنك من تقديم خدمات التقاص والتسوية لمختلف المتعاملين على المستوى العالمي، وكذلك لأعضاء التداول في السوق. وأفاد بيان بأن تقديم «إتش إس بي سي» لخدمة عضو التقاص العام في سوق دبي المالي، يأتي في إطار برنامج تعاون واسع النطاق بين الجانبين، بهدف تعزيز بنية السوق، وتوطيد صلاته مع المستثمرين العالميين والمؤسساتيين.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك تقديم الخدمة على الأسهم المدرجة في مايو المقبل، في وقت يتطلع فيه أيضاً إلى تقديم خدمات التقاص لعقود الأسهم المستقبلية في وقت لاحق.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إن الحضور الإقليمي والعالمي للبنك وخبراته في مجال أسواق المال ستُسهم مجتمعةً في تسريع وتيرة تنفيذ خطط النمو للسوق، لافتاً إلى أن إطلاق الخدمة الجديدة يتزامن مع الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإقليميين والعالميين بتعزيز الوصول المباشر إلى سوق دبي المالي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك، عبدالفتاح شرف، إن حصول البنك على أول عضوية تقاص عام دولية في سوق دبي المالي يتماشى بصورة كبيرة مع طموحه في أن يكون الشريك المالي المفضل للمتعاملين على المستوى العالمي.

وأكد أن الخدمة الجديدة ستمكن المتعاملين عبر شبكة البنك العالمية، من الاستثمار في الفرص المتاحة في السوق، لاسيما في ظل الطلب القوي والمتزايد من قِبل المستثمرين العالميين إزاء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومات والشركات في المنطقة.

في السياق نفسه، قالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، مريم فكري، إن سوق دبي المالي، نجح من خلال «شركة دبي للمقاصة»، في تطوير البنية الأساسية والتنظيمية لخدمات ما بعد التداول، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: «أتاحت هذه النقلة النوعية لخدمات ما بعد التداول في الإمارات، للمؤسسات المالية تقديم العديد من الخدمات المتطورة في السوق»، لافتة إلى أن «دبي للمقاصة» أنجزت خلال عام 2021 عمليات تقاص لصفقات تزيد على 72 مليار درهم من خلال المقاصة المركزية.

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