«فض المنازعات» بدبي يتلقى مليون درهم لمساعدة الحالات المتضرّرة من الدعاوى الإيجارية

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبرعاً بقيمة مليون درهم، مقدّماً من مجموعة عبدالقادر سنكري وأبنائه، وذلك لصالح لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وتسلم مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، ورئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، المبلغ من الجهة المتبرعة.

وثمّن سلطان بطي بن مجرن، هذه الخطوة التي تؤكد على ثقافة العمل الخيري في شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والصدقة ومساعدة المحتاجين، حيث يتسابق أفراد المجتمع لنيل رضا الخالق عز وجل؛ وإدخال السرور في قلوب الآخرين عبر مساعدة المحتاجين والمتعسّرين.

من جهته، قال القاضي عبدالقادر موسى: «تمثل ثقافة العمل الخيري والإنساني نهجاً راسخاً وممارسة أصيلة في وعي الفرد والمجتمع، حتى باتت ثقافة مجتمعية شاملة، تؤكد يوماً بعد يوم أن لا مستحيل على أرض الإمارات، وأن تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين مهم جداً لاستدامة البيئة العقارية في دبي».

ونوّه موسى إلى أنّ التبرعات المقدمة للجنة «يد الخير» تجسد قيم التسامح والتكافل المتأصلة في مجتمعنا، والتي قدّمت الكثير للقطاعات الاقتصادية، وأرست نموذجاً عالمياً يحتذى به في العقد الاجتماعي والأخلاقي الرفيع بين قيادتنا الرشيدة وجميع مؤسسات الدولة والأهالي من كل الفئات».

من جهته، قال رئيس لجنة «يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن «لجنة (يد الخير)، تقوم بتوفير الدعم والمساعدة للأسر المتعسرة في قضايا إيجارية؛ مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وبعض الحالات الإنسانية والاجتماعية، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة سنكري للاستثمار، الدكتور عبدالقادر سنكري: «يسعدنا في هذا الشهر الفضيل أن نسهم في تخفيف أعباء الأسر المتعسرة من القضايا والأحكام الإيجارية، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لدينا، والتي تنسجم تماماً مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري على الصعيدين المحلي والعالمي».

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