محطة «براكة» الأولى.. 10.5 تيراواط /ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام على بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

المحطة الأولى

وكشفت المؤسسة في بيان لها بأنه، ومنذ بدء تشغيلها بشكل تجاري في أبريل 2021، أنتجت المحطة الأولى في براكة أكثر من 10.5 تيراواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة للمنازل والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتمكين الشركات من الحصول على التمويلات المخصصة للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال شهادات الطاقة الصديقة للبيئة.

كما تمكنت المحطة الأولى من الحد من أكثر من خمسة ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل إزالة أكثر من مليون سيارة من طرقات الدولة في عام كامل، الأمر الذي جعل محطات «براكة» أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في العالم العربي، فضلاً عن إسهاماتها المحورية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المحطة الثانية

وبدأت المحطة الثانية في «براكة» التشغيل التجاري في 24 مارس 2022، أي خلال أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى، ما ضاعف من حجم الفوائد التي توفرها الطاقة النووية لدولة الإمارات، وكذلك تطبيق الدروس المستفادة من التشغيل التجاري للمحطة الأولى، مع مواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة.

ومع التشغيل التجاري لمحطتيها الأولى والثانية، تكون محطات «براكة» قد حققت نصف هدفها المتمثل في توفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء على مدى العقود الستة المقبلة.

وفي ما يخص المحطات المتبقية، فقد اكتملت الإنشاءات في المحطة الثالثة في عام 2021، وتخضع حالياً للاستعدادات التشغيلية، بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من العمليات الإنشائية، في حين بلغت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 96%.

تنمية مستدامة

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «عام مر على بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في (براكة) في أبريل 2021، أصبحت خلالها من أهم دعائم التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتوفر كميات كبيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».

وأضاف: «تعتبر محطات براكة من المساهمين الرئيسين في تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي، مع دورها المحوري في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة من خلال إنتاج الكهرباء، ودورها الحيوي في الحد من الانبعاثات الكربونية».

تابع الحمادي: «محطات براكة هي البداية فقط، حيث نستثمر في البحث والتطوير والابتكار في مجالات مثل الهيدروجين، وشبكات الكهرباء الإقليمية، وتكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، وذلك للبناء على الأسس القوية التي وضعناها، لاسيما توفير مئات الوظائف المجزية للكفاءات الإماراتية، وسنواصل تشكيل مصدر إلهام لجيل كامل من رواد الكهرباء الصديقة للبيئة وقادة التغير المناخي، للانضمام إلى البرنامج النووي السلمي الإماراتي في السنوات المقبلة».

التزود بالوقود

ووفقاً لبيان المؤسسة، فقد بدأت «شركة نواة للطاقة» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عملية إعادة تزويد مفاعل المحطة الأولى بالوقود، وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر، فضلاً عن إجراء عمليات الصيانة المخطط لها، وكذلك إعادة تنظيم حزم الوقود في المفاعل لضمان التشغيل الأمثل والفعال للمحطة.

ويشارك في هذه الأنشطة أكثر من 1000 خبير ومتخصص في الطاقة النووية لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية.

وفور اكتمال هذه العملية، ستستأنف المحطة الأولى إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة بطاقتها القصوى للأشهر الـ12 المقبلة، قبل أن يتم إجراء عملية إعادة التزود بالوقود مجدداً.

التشغيل الكامل للمحطات

فور تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات «براكة» الأربع ما يصل إلى 5600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام. وبحلول عام 2025، ستنتج محطات «براكة» 85% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وستكون أكبر مسهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات.

• الحد من 5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية خلال 12 شهراً.

• 1000 خبير ومتخصص في الطاقة النووية يشاركون لضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية.

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