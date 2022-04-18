"عبد القادر سنكري وأبناؤه" تقدّم مليون درهم لـ "فض المنازعات الإيجارية بدبي"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تبرعاً بقيمة مليون درهم، مقدّمة من مجموعة عبد القادر سنكري وأبناؤه، وذلك لصالح "لجنة يد الخير" في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي ،بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

وتسلم سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي المبلغ من الجهة المتبرعة.

وثمن سلطان بطي بن مجرن هذه الخطوة التي تؤكد على ثقافة العمل الخيري في شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والصدقة ومساعدة المحتاجين، حيث يتسابق أفراد المجتمع لنيل رضا الخالق عز وجل؛ وإدخال السرور في قلوب الآخرين عبر مساعدة المحتاجين والمتعسّرين. وتوجه بن مجرن بالشكر لمجموعة السنكري وجميع المتبرعين، نظير مساعدتهم الأسر المتعثرة وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات .

من جهته قال القاضي عبد القادر موسى: "تمثل ثقافة العمل الخيري والإنساني نهجاً راسخاً وممارسة أصيلة في وعي الفرد والمجتمع، حتى باتت ثقافة مجتمعية شاملة، تؤكد يوماً بعد يوم أن لا مستحيل على أرض الإمارات، وأن تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين مهم جداً لاستدامة البيئة العقارية في دبي".

ونوّه موسى إلى أنّ التبرعات المقدمة للجنة يد الخير تجسد قيم التسامح والتكافل المتأصلة في مجتمعنا، والتي قدّمت الكثير للقطاعات الاقتصادية، وأرست نموذجاً عالمياً يحتذى به في العقد الاجتماعي والأخلاقي الرفيع بين قيادتنا الرشيدة وكافة مؤسسات الدولة والأهالي من كل الفئات".

من جهته قال القاضي عبدالعزيز أنوهي رئيس لجنة «يد الخير»، أن "لجنة يد الخير"، تقوم بتوفير الدعم والمساعدة للأسر المتعسرة في قضايا إيجارية؛ مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم ، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وبعض الحالات الإنسانية والاجتماعية، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية.

بدوره، أكّد القاضي أحمد موسى نائب رئيس لجنة يد الخير :أنّ هذا التبرع يتماشى مع الأهداف الرئيسية لإنشاء وتأسيس "لجنة يد الخير"، المتمثلة في توفير الدعم والمساعدة للأسر المتعسرة في القضايا الإيجارية، مشيراً إلى أنّ العديد من الحالات، تكون لها جوانب إنسانية يجب مراعاتها، والمركز يدرس هذه الحالات بدقة ويتم إثبات ذلك بالمستندات.

وقال الدكتور عبدالقادر سنكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سنكري للاستثمار:: "يسعدنا في هذا الشهر الفضيل أن نساهم في تخفيف أعباء الأسر المتعسرة والمتعسرة من القضايا والأحكام الإيجارية، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لدينا، والتي تنسجم تماماً مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري على الصعيدين المحلي والعالمي. ونؤكد التزامنا بالسير على نهج قيادتنا الرشيدة في كل خطواتها، بكل ما نملك من مال وجهد ووقت وخبرة، لأننا عشنا على هذه الأرض الطيبة، التي أتاحت لنا قيادتها وشعبها فرصة النجاح بأعمالنا، وعلينا الآن أن نرد جزءاً من جميلها وأن نتلاحم للتغلب على كل التحديات".

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