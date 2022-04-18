«ديوا»: 5107 مركبات كهربائية مسجلة في دبي حتى يناير 2022

المصدر: دبي ــ وام

زودت هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال «مبادرة الشاحن الأخضر»، أكثر من 8800 ميغاوات ساعة من الكهرباء، لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ العام 2015، ما أسهم في قطع ما مجموعه 58 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية، وتحقيق وفورات في كلفة الوقود للمتعامل قدرت بـ 73%.

وشهدت إمارة دبي زيادة كبيرة في استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة منذ العام 2015 حتى اليوم، إذ ارتفع عدد المركبات الكهربائية المسجلة من 71 مركبة في 31 ديسمبر 2015 إلى 5107 مركبات في 31 يناير 2022.



الشاحن الأخضر

وتغطي شبكة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة، جميع أرجاء الإمارة، وتتضمن أكثر من 325 محطة شحن موزعة في أرجاء الإمارة، أي ما يعادل أكثر من 560 نقطة شحن.

ووصلت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمة «الشاحن الأخضر» إلى 97% خلال العام 2021، فيما بلغت نسبة سعادتهم عن جودة الخدمة 93%.



نقل مستدام

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن تطوير الهيئة المستمر لمبادرة «الشاحن الأخضر»، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يسهم في دعم «مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030» الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة، من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف: «تعمل الهيئة على تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي، عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».



حلول مبتكرة

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إن الهيئة تعمل على توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، من خلال توفير شبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة، مؤكداً السعي إلى توفير تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.



تسهيلات التسجيل

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها، حيث يمكن للمتعامل وبمجرد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة، إذ تعمل الهيئة على إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر.

كما يمكن للمتعامل إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين.

كما توفر الهيئة «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر»، لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وتتيح لجميع المتعاملين سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر».

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