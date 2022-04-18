73 شركة طيران في «دبي الدولي» تشغل رحلاتها إلى 194 وجهة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، حالياً، وصل إلى 194 وجهة مع 73 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 91 دولة.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد 96% من شبكة الربط مع دول العالم، و82% من الوجهات، و97% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد- 19».

تعافٍ متواصل

وتشير هذه البيانات إلى وتيرة التعافي المتواصلة في مطار دبي الدولي، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وفي ظل بروتوكولات السفر، وحالة الأغلاق الجزئي لبعض الأسواق الدولية.

وتشمل هذه البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

الأكثر ازدحاماً

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن «مجلس المطارات العالمي»، احتفاظ مطار دبي الدولي خلال عام 2021 بالمركز الأول، في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم، للعام الثامن على التوالي، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، بعد استقباله 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، مقابل نحو 25.9 مليون مسافر في عام 2020، بزيادة جاوزت ثلاثة ملايين مسافر، وبنسبة نمو 12.7%.

وواصل «دبي الدولي» تسجيل معدلات نمو مستمرة منذ استئناف استقبال الزوار الدوليين في دبي خلال يوليو 2020، إثر جائحة «كوفيد- 19».

حركة المسافرين

وعلى مدار 18 شهراً الماضية، شهدت مطارات دبي ارتفاعاً مستقراً في حركة المسافرين، التي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الماضي 10.6 ملايين مسافر، في حين شهد الربع الثالث من العام نمواً مطرداً كبيراً لتلك الزيادة، ليصل إلى ذروته خلال أكتوبر 2021، وليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر حتى الآن.

المقاعد المجدولة

بدورها، أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال مارس 2022، بلغ نحو 3.7 ملايين مقعد، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، فإن التوقعات الأولية تشير إلى وصول حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي إلى 55.1 مليون مسافر في نهاية عام 2022.

«طيران الإمارات» و «فلاي دبي»

تواصل الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news