خطوات أساسية تجب مراعاتها قبل شراء «عقار على المخطط» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حدّد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، نصائح عدة تساعد على شراء «عقار على المخطط»، بشكل آمن في إمارة دبي، وسط طلب قوي في السوق، وتفاؤل كبير من المستثمرين بمستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال الزرعوني، إن «الوقت مناسب جداً للاستثمار في عقارات دبي للاستفادة من الموجة الصاعدة في الأسعار، وتحقيق العوائد الجيدة، لأن كل تأخير يمثل خسارة للمستثمرين المترددين».

وذكر الزرعوني، أنه «يجب الالتزام بأمور عدة حتى يحقق المستثمر صفقة شراء ناجحة لعقار على الخريطة، ولا يتعرض للخسارة أو الاحتيال».

وأشار رئيس شركة «دبليو كابيتال»، إلى ضرورة التأكد من أن الوسيط العقاري، معتمد ولديه رخصة قانونية، ويمكن معرفة ذلك عبر تطبيق «دبي ريست»، أو طلب صورة من بطاقة الوسيط الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.

ودعا إلى التأكد من سمعة المطور العقاري، بالاطلاع على سابقة أعماله، ومدى التزامه بمواعيد تسليم المشروع وجودة التشطيبات. كما أشار إلى أنه يجب التأكد من أن المشروع معتمد أم لا، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع دائرة الأراضي. وطالب بالتأكد أيضاً من دفع جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع.

ولفت الزرعوني إلى ضرورة التأكد من عقد الشراء والاطلاع على كل البنود الواردة فيه، حتى لا تكون هناك شروط مجحفة ضد العميل، ولمصلحة المطور، وللتأكد من مواعيد الاستلام ودفع الأقساط.

وبين أنه يجب أخذ إيصال بالدفعات المدفوعة لحفظ حق العميل. وتابع الزرعوني، أن (التسجيل العقاري) بدبي توفر العديد من الخيارات لتسهيل عملية التسجيل، وتتيح خدمة التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك التقدم بطلب تسجيل البيع، إذ تم استحداثها من أجل تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية بين جميع أطراف العقد، أي البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما، شريطة أن يكون مسجلاً قانونياً لشراء عقار أو أرض أو وحدة عقارية جاهزة أو عقار لايزال قيد الإنشاء.

ودعا إلى التأكد من القدرة المالية قبل الإقدام على عملية الشراء، لأن التخلف عن سداد الدفعات في موعدها قد يعرضك لغرامات، مع وجود السيولة الكافية التي تساعدك على سداد الدفعات في موعدها.

وأفاد الزرعوني، بأنه يجب التأني وعدم «الانخداع» بالعروض العقارية المغرية التي يتم الترويج لها، لأنها كثيراً ما تكون مخالفة للواقع، وهي لمجرد جذب الزبائن.

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