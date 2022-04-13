«تجربة دبي».. منصة لـ«طيران الإمارات» تتيح برامج سياحية حسب الطلب في الدولة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» منصةً للمتعاملين تتيح لهم تصفح وإنشاء وحجز برامجهم الخاصة بسهولة، بما في ذلك الرحلات الجوية، والإقامة الفندقية، وزيارات مناطق الجذب الرئيسية، وتجارب تناول الطعام والترفيه الأخرى في دبي والإمارات عموماً.



«تجربة دبي»

وتوفر منصة «تجربة دبي» للمتعاملين، الاختيار من بين برامج محددة مسبقاً إذا كانوا يزورون دبي للمرة الأولى، أو إذا كانت لديهم اهتمامات محددة في الرياضة، أو الثقافة، أو المغامرة، أو الترفيه والفنون.

كما يمكنهم الاستمتاع بإنشاء برامج فريدة خاصة بهم، أو الاختيار من قائمة واسعة من الأنشطة الرئيسية وخيارات تناول الطعام، أو المزج بين الخيارات، باستخدام برامج محددة مسبقاً كنقطة بداية.



مخطط الرحلة

ويوفر مخطط برنامج الرحلة سهل الاستخدام، تفاصيل مثل المدة المقدرة، وخريطة الموقع، والكلفة، سواء كان الاختيار من مناطق جذب مجانية شهيرة في جميع أنحاء الإمارات، أو تلك التي تتطلب الحجز المسبق والدفع، ما يتيح للمتعاملين التخطيط بثقة، وتحقيق أقصى استفادة من زيارتهم إلى دبي ودولة الإمارات.



منصة قوية

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «فخورون بالترويج لأفضل ما يمكن أن تقدمه دبي ودولة الإمارات على منصة (تجربة دبي)، التي تتكامل مع (emirates.com)»، لافتاً إلى أن المنصة القوية توفر للمتعاملين إمكانية تخطيط رحلاتهم ومحطاتهم في دبي والدولة، والاستفادة من الأسعار الحصرية والتوصيات الموثوقة.

وأضاف: «تهدف (طيران الإمارات) من خلال منصة (تجربة دبي) إلى إضافة قيمة للمتعاملين وإثراء رحلاتهم، وفي نهاية المطاف استقطاب مزيد من الناس لزيارة مقرنا ومركزنا في دولة الإمارات»، مؤكداً مواصلة إضافة المزيد من المحتوى القيّم على «تجربة دبي»، مع فرص إطلاقها في مزيد من الأسواق.



19 دولة

ويمكن حالياً لمتعاملي «طيران الإمارات» في 19 دولة إنشاء برامج غنية ومخصصة من بين مجموعة مختارة من أكثر من 100 فندق و200 نشاط، وإضافتها إلى حجز طيران قائم مع «طيران الإمارات»، أو عمل حجز جديد حولها.

والدول هي: أستراليا، البحرين، كندا، مصر، غانا، كينيا، الكويت، لبنان، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، جنوب إفريقيا، السودان، سويسرا، تنزانيا، أوغندا، الولايات المتحدة، زامبيا وزيمبابوي.



مزايا حصرية

ويتوافر للمتعاملين الذين يخططون ويحجزون رحلاتهم عبر منصة «تجربة دبي»، مزايا تتمثل في توفير 10% على الحجوزات الجديدة مع «طيران الإمارات»، ومزايا حصرية للإقامة تشمل الأسعار المخفضة والإلغاء المجاني حتى 72 ساعة قبل تسجيل الوصول للفندق، ووجبة إفطار مجانية، وتسجيل الوصول على مدار الساعة في أكثر من 100 فندق، ما يضمن توافر الغرف بصرف النظر عن وقت الوصول إلى دبي، فضلاً عن تخفيضات وأسعار حصرية على أكثر من 200 نشاط.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى مزايا أخرى تتمثل في «مخطط موحد» على «mirates.com»، مع عرض برنامج الرحلة ساعة بساعة، ما يزيد الثقة ويعظم الفائدة للمتعاملين الذين يمكنهم أيضاً عرض مسار الرحلة والإضافة إليه في أي وقت من خلال حجز رحلاتهم، فضلاً عن أكثر من 200 اقتراح لأنشطة في دبي، بما في ذلك الزيارات المجانية، وتلك التي تتطلب دفع رسوم في الموقع، ومعالم الجذب التي تحتاج الحجز والدفع المسبق، مع إضافة مزيد من القوائم باستمرار.

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