«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 665 شركة جديدة خلال الربع الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن انضمام 665 شركة جديدة إلى منطقته الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام 2022، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه قبل 20 عاماً.

ويمثّل هذا الإنجاز القياسي الجديد نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 25% من متوسط أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال خمس سنوات، ما يؤكد تنامي مكانة دبي، كوجهة دولية رائدة للتجارة وممارسة الأعمال، من خلال تأسيس الشركات والأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة.



مكانة بارزة

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «لا يزال المناخ الاقتصادي العالمي يمثل تحدياً، ومع ذلك، فإن سمعة دبي كوجهة أعمال رائدة عالمياً أصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن المركز يحتل مكانةً بارزةً في هذه الجاذبية الدولية.

وأضاف: «يعتبر تسجيل 665 شركة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، رقماً قياسياً آخر للمركز يسهم في إبراز الإمكانات الكبيرة المتوافرة عند الانضمام إلى منطقتنا الحرة في دبي»، مؤكداً أن «دبي للسلع المتعددة» سيواصل الترويج للإمكانات التجارية الهائلة التي تمثلها دبي.



الصين والهند

وبرزت كل من الصين والهند كأسواق كبرى ذات أهمية متزايدة لمركز دبي للسلع المتعددة، إذ حققت كل منهما نمواً ملموساً في السنوات الأخيرة من حيث عدد الشركات المنضمة للمركز.

بدورها، بقيت الهند في صدارة أكبر أسواق المركز، وسجّلت الأسواق الرئيسية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، أداءً قوياً مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، كما شهد المركز زيادة بنسبة 34% في تأسيس أعمال الشركات الصينية في دبي خلال الربع الأول مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي هذا الإقبال المتزايد من جانب الشركات الصينية تتويجاً لحملات المركز الترويجية بلغة «الماندرين»، إضافة إلى مكتبه التمثيلي في مدينة «شينتشين» بالصين.



حملات ترويجية

وعلى الصعيد ذاته، لعبت الحملات الترويجية وبرامج التواصل المتخصصة مع أسواق مثل إسرائيل وتركيا دوراً ملموساً في تحقيق نمو فصلي كبير في معدل استقطاب الشركات الجديدة للانضمام للمركز خلال الأشهر الثلاثة من العام بواقع 350% من إسرائيل، و100% من تركيا، مقارنة مع العام السابق. كما يشهد المركز في الوقت ذاته اهتماماً من أسواق جديدة من المركز التجارية الناشئة مثل إندونيسيا وفيتنام.

وفي أعقاب إطلاق «مركز الكريبتو»، شهد مركز دبي للسلع المتعددة ارتفاعاً في عدد شركات «الكريبتو» و«بلوك تشين» التي انضمت إلى منطقته الحرة، إذ استأثرت شركات الكريبتو بنسبة 16% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة للمركز في الربع الأول من العام 2022.



نتائج 2021

ويأتي تحقيق هذا الأداء القياسي للمركز خلال الربع الأول، بعد تسجيله أفضل أداء سنوي له في عام 2021، والذي استقطب خلاله 2485 شركة، ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز حاجز 20 ألف شركة.

ويشير هذا الأداء القوي إلى القيمة البارزة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لكافة الشركات التي تتطلع إلى التوسع دولياً، والاستفادة من فرص التجارة العالمية انطلاقاً من دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news