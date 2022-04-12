محلل مالي: الأموال الفائضة من الاكتتاب ستعود لشراء "ديوا" من السوق

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال المحلل المالي والمدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية عبد القادر شعث لـ "الإمارات اليوم " أن تداولات الساعة الأولى على سهم "ديوا" والتي تجاوزت 200 مليون دولار تعادل تداولات جلسة يوم كاملة لسوق دبي خلال أخر 4 شهور ،ما يعكس اهتمام المستثمرين المرتفع جدا بالسهم، لافتا أن الارتفاع القياسي للسهم كان متوقعا بسبب الاقبال الكبير على الاكتتاب والذي بدوره جعل نسب التخصيص قليلة ما اضطر المستثمرين إلى الشراء من السوق نظرا لعدم حصوله على كمية من الأسهم وفق ما توقع ."

وتوقع شعث "أن تعود الأموال الفائضة من الاكتتاب والتي تم إرجاعها للمكتتبين إلى السوق مرة أخرى لشراء السهم بسبب نسب التخصيص المنخفضة".

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