ارتفاع قياسي لسهم "ديوا" في أولى ساعات التداول

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بارتفاع فاق التوقعات بدأ اليوم أول تداول على سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا "، الذي تخطى 3 دراهم بعد 10 دقائق من إدراجه مرتفعا بأكثر من 22 %مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.48 درهم .

واستحوذ السهم على نسبة تفوق 87 % من تداولات سوق دبي المالي اليوم ليحجز له مكان الصدارة في قائمة الأسهم الكبيرة .

وسجلت سيولة سوق دبي المالي أكثر من 800 مليون درهم في الساعة الأولى لتعاملات اليوم بسبب الزخم الكبير على السهم الذي يعد الإدراج الأكبر في تاريخ السوق .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news