«دناتا» توسّع عملياتها في «لندن هيثرو» بافتتاح منشأة شحن متخصصة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

افتتحت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، مركز شحن جديداً في مجمع «دناتا سيتي إيست» التابع للشركة في «مطار لندن هيثرو».

وأفاد بيان للشركة، بأن المنشأة الحديثة المتخصصة، ترفع قدرات «دناتا» في أكبر مطارات المملكة المتحدة، ما يضمن استمرار المناولة السلسة لمجموعة واسعة من البضائع، في وقت يشهد تنامياً سريعاً على خدمات الشحن الجوي الموثوقة والآمنة.



منشأة جديدة

وبحسب البيان، فقد أدت توسعات مزود الخدمات الأرضية، إلى استئثار «دناتا سيتي إيست» بأكبر عمليات لمناولة البضائع خارج الموقع، في أكبر مركز طيران تجاري في المملكة المتحدة.

وصُممت المنشأة الجديدة، البالغة مساحتها 10 آلاف و500 متر مربع «المرحلة الثانية»، لتعمل إلى جوار مرفق «دناتا سيتي إيست» الحالي الذي تبلغ مساحته 22 ألفاً و500 متر مربع «المرحلة الأولى»، والذي افتتح في سبتمبر 2019.



توزيع العمليات

وستتولى «دناتا» جميع عمليات الشحن الجوي لكل من «فيرجن أتلانتيك كارغو» و«دلتا كارغو» في منشأة «دناتا سيتي إيست». كما ستبقى «الشحنات الصادرة» في المرحلة الأولى من منشأة «دناتا»، بينما تخدم التوسعة الجديدة جميع «الشحنات الواردة»، ما يتيح للناقلتين توسيع قدرة المناولة بشكل كبير.

وأصبحت «دناتا» تقدم حالياً خدمات الشحن في ثماني منشآت في «لندن هيثرو»، بما فيها «دناتا سيتي إيست»، بفريق يضم أكثر من 750 موظفاً محترفاً.

وتوفر المنشآت بنية تحتية وخدمات متطورة لمناولة البضائع لأكثر من 30 ناقلة دولية في واحدة من وجهات الشحن الرائدة في العالم، في وقت تعاملت فيه «دناتا» خلال عام 2021 مع ما يزيد على 500 ألف طن من البضائع في لندن.



حلول متخصصة

وقال المدير التنفيذي لدناتا المملكة المتحدة (عمليات المطارات)، أليكس دوسنو: «يسعدنا الإعلان عن اكتمال (دناتا سيتي إيست) ذات المستوى العالمي، إذ تقدم المنشأة الحديثة حلولاً متخصصة وتكنولوجيا رائدة في الصناعة، وقدرة شحن متطورة تدعم المتعاملين في تحقيق نمو مستدام في أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحاماً».



شراكة قوية

من جهته، رحّب المدير العام لـ«فيرجن أتلانتيك كارغو»، فيليب واردلو، بافتتاح مجمع «دناتا سيتي إيست»، مع استكمال المرحلة الثانية من منشأة الشحن الجديدة.

وقال: «سعادتنا لا توصف بهذه المنشأة المذهلة التي تتيح لنا تقديم تجربة متميزة للمتعاملين في واحدة من أكبر عمليات مناولة البضائع في مطار لندن هيثرو. كما أن افتتاح مرفق الاستيراد يأتي مع قيامنا بتمديد عقدنا لمناولة البضائع مع (دناتا) خمس سنوات أخرى، ما يؤكد استمرار شراكتنا القوية والقيّمة».

في السياق نفسه، قال المدير العام لعمليات الشحن في «دلتا كارغو»، فيشال بهاتناغار: «تشكّل عملياتنا في المملكة المتحدة، بالشراكة مع (فيرجن أتلانتيك)، جانباً مهماً من شبكتنا العالمية، في وقت يعزز فيه افتتاح مرفق (دناتا) من قدرتنا على تزويد المتعاملين بتجربة شاملة لاستلام وتسليم الشحنات».



استثمارات «دناتا»

وخلال السنوات القليلة الماضية، استثمرت «دناتا» بكثافة في البنية التحتية المتقدمة والمعدات والتقنيات، لتعزيز قدراتها وعملياتها في الشحن، ما عزز مكانتها كمزود رائد لخدمات الشحن الجوي في المملكة المتحدة.

وشملت أحدث الاستثمارات، إضافة إلى توسعها في «لندن هيثرو»، افتتاح مجمع الشحن الجديد في مطار مانشستر «دناتا سيتي نورث».

وتضم المنشأة القائمة في المطار 11 ألفاً و500 متر مربع من مساحة المستودعات وهي قادرة على التعامل مع ما يزيد على 150 ألف طن من البضائع سنوياً.

وبعد إضافة سبعة مرافق، بما في ذلك ستة مبانٍ جديدة، إلى بنيتها التحتية على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبحت «دناتا» تدير الآن 13 مركزاً للشحن في ستة مطارات في المملكة المتحدة، يمكنها التعامل مع أكثر من 800 ألف طن من البضائع سنوياً.

استثمارات دولية

يشار إلى أن «دناتا»، وإضافة إلى التوسعات في المملكة المتحدة، استثمرت في مرافق شحن حديثة في كل من كراتشي ولاهور (باكستان)، وأضافت سعة شحن وبنية تحتية في كل من بروكسل (بلجيكا)، وسيدني (أستراليا)، وتورنتو (كندا).

كما أعلنت «دناتا» أخيراً أنها ستستثمر أكثر من 200 مليون يورو لتطوير عملياتها في أمستردام (هولندا)، وستشغل منشأة «دناتا كارغو سيتي أمستردام» في مطار شيفول، التي ستصبح من أكبر وأحدث مرافق الشحن على مستوى العالم.

وتوفر «دناتا»، التي تُعدّ واحدة من كبار مزودي الخدمات الجوية في العالم، خدمات عالية الجودة وموثوقة في المناولة الأرضية والشحن والتموين والتجزئة في أكثر من 120 مطاراً في 19 دولة.

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