دبي تستقطب 24.6 ألف شركة جديدة خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن إصدار 24 ألفاً و662 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو قدره 58%، مقارنةً بـ15 ألفاً و580 رخصة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من عام 2021.

مكانة ورؤية

وأفاد التقرير بأن دبي تمكنت من ترسيخ مكانتها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية، وقدرتها على مواجهة التحديات، والحفاظ على معدل نمو صحي، وتأكيد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بإمكانات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة.

وشدد التقرير على أن النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال الربع الأول من عام 2022، يعد شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة، في مقابل الظروف الاقتصادية العالمية، إذ تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى دعم نمو الإنتاجية، ومسيرة التنويع الاقتصادي، والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، وتركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة، وفق أرقى المعايير العالمية.

توزيع الرخص

ولفت التقرير إلى أن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 امتازت بتنوعها على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 57%، تبعتها «التجارية» بنسبة 43%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022، بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 16 ألفاً و577 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 8066 رخصة، وأخيراً منطقة «حتا» بواقع 19 رخصة جديدة.

وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال الربع الأول، لتشمل مناطق: الفهيدي، المرر، برج خليفة، مجمع دبي للاستثمار الأولى، بور سعيد، «القوز الثالثة»، نايف، «المركز التجاري الأول»، «هور العنز شرق»، و«البرشاء الأولى».

الشكل القانوني

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت ما نسبته 33% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2022، وفقاً للشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 26%، تبعتها شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 19%.

وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، وشركات مساهمة عامة.

معاملات التسجيل

أوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال الربع الأول من عام 2022 وصل إلى 136 ألفاً و34 معاملة، بنمو قدره 36%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، عندما وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 99 ألفاً و741 معاملة.

ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19 ألفاً و835 موافقة مبدئية بنمو قدره 43% مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي الذي سجل 13 ألفاً و914 موافقة.

ووصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 22 ألفاً و112 اسماً بنمو قدره 29% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، الذي وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 17 ألفاً و133 اسماً تجارياً.

الرخص الفورية

وأفاد التقرير بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 7492 رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من عام 2022 بنمو قدره 310%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021 التي سجلت إصدار 1828 رخصة.

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• النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة.

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