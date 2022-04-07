«&e» تختار «بوبليسيس جروب» شريكاً في عملياتها الإبداعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «&e»، المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، أمس، اختيارها «بوبليسيس جروب»، شريكاً لها في عملياتها الإبداعية، حيث ستعمل «بوبليسيس جروب» في إطار هذا التعاون على تسخير خبراتها الواسعة ووجودها القوي في دولة الإمارات وحول العالم لتوفير خدمات إبداعية لجميع وحدات الأعمال الخاصة بمجموعة «&e»، بما يدعم رحلة المجموعة للتحول.

وكانت مجموعة «&e» أعلنت في فبراير الماضي، عن خططها للتحول من شركة اتصالات عملاقة ذات قدرات رقمية إلى مجموعة عالمية رائدة في الاستثمار الرقمي والتكنولوجي. وتتمتع «&e» بأدائها المالي القوي إلى جانب نتائج الأعمال المتميزة التي تواصل تحقيقها عبر مختلف الأسواق التي تعمل فيها، ما يجعلها في وضعٍ جيد يخولها تعزيز ريادتها العالمية في المجال الرقمي، والتي ستسهم في تشكل معالم مستقبل رقمي أكثر ازدهاراً.

وأعادت المجموعة تركيز جهودها للاستثمار في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من المشاريع والفرص الواعدة، وتسريع الوصول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال اعتماد هيكلية مؤسسية جديدة وقطاعات أعمال متخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بوبليسيس جروب» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، باسل قاقيش: «نؤمن في (بوبليسيس جروب) بقوة الرؤى الجريئة المقترنة بالتفكير الإبداعي والعمل غير التقليدي وقدرتها على تمكين الشركات من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها مختلف قطاعات الأعمال. ويسرنا التعاون مع عملاء يمتلكون رؤى طموحة للمضي قدماً نحو المستقبل وخلق المزيد من القيمة سواءً لأعمالهم أو عملائهم فضلاً عن إحداث تأثير إيجابي مضاعف في المجتمعات التي يعملون فيها».

وأضاف قاقيش: «إننا نتشارك مع مجموعة (&e) الرؤية ذاتها للمستقبل. وندرك تماماً أن الاستراتيجية التحولية التي بدأت المجموعة تنفيذها سترتقي بتجارب العملاء من خلال التقنيات المبتكرة والمتطورة عبر جميع المجالات. كما ندرك أيضاً مدى أهمية التركيز على تحقيق نجاحات مستدامة خلال رحلات التحول، لأننا اتخذنا قبل خمس سنوات النهج ذاته الذي تتبعه مجموعة (&e)، وذلك عندما نجحنا في إحداث تحولات ملموسة على مستوى قدراتنا ومهاراتنا ومواهبنا لمساعدة عملائنا على النجاح في العصر الرقمي الجديد من خلال منهجيتنا (قوة المجموعة). وستسهم رؤانا المشتركة والرامية إلى خلق تجارب أكثر تأثيراً في تمكين فريقنا من تقديم خدمات إبداعية ذات أهداف محددة وقيمة مضافة لمجموعة (&e)».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news