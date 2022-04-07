«طيران الإمارات» ضمن أفضل 100 شركة عالمية على «مؤشر السُمعة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

صُنفت «طيران الإمارات»، ضمن أفضل 100 شركة عالمية لعام 2022، وذلك من منصة «Global RepTrak® 100»، ومؤشر السمعة العالمية.

وأكدت «طيران الإمارات» في بيان، بأنها الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمكنت من احتلال مكانة في التصنيف وبدرجة سمعة قدرها 72.7.

وتعد «RepTrak» أكبر قاعدة بيانات للسمعة في العالم، تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، وتقارن الشركات عبر مختلف الصناعات عبر العالم، من خلال تحليل الملايين من نقاط بيانات الإدراك، والمشاعر، من الاستطلاعات عبر الإنترنت.

وتمثل النتائج التي تحققها الشركات، ما يشعر ويفكر فيه مختلف الجهات ذات العلاقة تجاه علامتهم التجارية.

وتشتهر «طيران الإمارات» بمنتجاتها المبتكرة وخدماتها المتميّزة، وتقدم تجربة سفر لا تضاهى في جميع الدرجات على الأرض وفي الأجواء.

وقادت الناقلة، الصناعة خلال الجائحة في العديد من المبادرات، لإعادة بناء الثقة، ودعم تعافي صناعة السفر والسياحة، كما دعمت المجتمعات والاقتصادات بنقل اللقاحات والأدوية والسلع التجارية الأساسية.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تشغل واحداً من أكفأ وأحدث الأساطيل، يتألف من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، وأطلقت أخيراً منتج «الدرجة السياحية الممتازة» الذي نال إعجاب المتعاملين بفضل المقعد الفسيح، ومساحة تمديد الساقين.

وعلى الصعيد البيئي، تعد «طيران الإمارات» داعماً قوياً للمحافظة على الحياة البرية، وبقيت ملتزمة بالحد من انبعاثات الكربون وتأثيرها البيئي من خلال مبادرات مستدامة، بما في ذلك البطانيات المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها بنسبة 100%، وتقليل المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة على متن طائراتها.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news