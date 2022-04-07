«المشرق» يطلق حساب توفير «مشرق نون VIP»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق عن شراكة جديدة مع «منصّة نون» للتسوّق الإلكتروني، لإطلاق حساب توفير «مشرق نون VIP»، وذلك بعد الإطلاق الناجح لبطاقة ائتمان «نون VIP» من المشرق، العام الماضي.

مزايا وفوائد

ويعدّ حساب التوفير الجديد، أول حساب مصرفي يحمل علامة تجارية مشتركة في دولة الإمارات، ويقدم للمتعاملين بطاقة الخصم «نون VIP» من المشرق، التي توفر لهم مجموعة واسعة من المزايا، منها استرداد نقدي بنسبة 2% على جميع المشتريات التي تتم باستخدام البطاقة لدى «منصّة نون»، و«بقالة نون»، و«ناو ناو»، و«سيفي»، إضافة إلى استرداد بنسبة 0.10% على جميع المشتريات لدى المتاجر الأخرى، وفائدة سنوية تصل إلى 0.50% على الرصيد المتوافر في الحساب، ونقاط «مكافآت سلام»، برنامج الولاء لبنك المشرق الذي يمنح المتعاملين استرداداً فورياً للمكافآت لدى أكثر من 850 متجراً في الدولة.

عضوية «نون VIP»

كما سيحصل أصحاب الحسابات أيضاً على عضوية «نون VIP» مجانية التي تمنحهم مزايا إضافية، مثل الخصومات والأولوية عند الاتصال بخدمة المتعاملين، والتسليم السريع في اليوم نفسه عند التسوّق على «منصّة نون» الإلكترونية. كما سيتمكن أصحاب الحسابات من الاستفادة من خدمات بنك المشرق.

تجربة دفع غنية

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس «المشرق نيو»، سريدهار آير، إن «الحساب الجديد يقدم للمتعاملين الذين يتسوّقون عبر (منصّة نون)، مجموعة مزايا قيمة، مثل الاسترداد النقدي بنسبة 2% على مشترياتهم، وفوائد على رصيد حساب التوفير، إضافة إلى عضوية (نون VIP) مجانية».

من جانبه، قال مسؤول التكنولوجيا المالية في «نون»، موسام جاديا: «لقد بذل فريق العمل لدينا جهوداً كبيرة لتزويد المتسوّقين بحافز أكبر لادخار المال، من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية على رصيد حساب التوفير».

أما المدير العام لشركة «فيزا» في دولة الإمارات والبحرين وعُمان، شهباز خان، فأكد إسهام «فيزا» في دعم كل من «المشرق» و«نون» لتزويد المتعاملين معهما بتجربة دفع غنية تلبي احتياجات التسوّق والتوفير لديهم، وتسهم في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في الدولة.

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