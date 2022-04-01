مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك موليس آند كومباني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس التنفيذي لبنك «موليس آند كومباني» العالمي، كين موليس، وذلك في مقر ديوان صاحب السموّ حاكم دبي.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البنك المتخصص في مجال تقديم الاستشارات المالية وإمارة دبي، ومُجمل الخدمات التي يقدمها البنك، من خلال فرعه القائم في مركز دبي المالي العالمي، وتطلعات البنك إلى خططه التوسعية بالمنطقة، في ضوء ما تشهده الإمارات ودول الخليج العربية من مشروعات تطويرية وتنموية كبرى.

كما تطرّق النقاش إلى فرص النمو العديدة التي تتيحها دبي للقطاع المالي العالمي، من خلال ما توفره من بيئة داعمة، قوامها بنية تقنية عالية الاعتمادية، وأطر تشريعية وتنظيمية تمتاز بالمرونة والقدرة على التكييف السريع والفاعل مع المتغيّرات العالمية، فضلاً عمّا تتمتع به دبي وجهة رئيسة لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك، عن تقديره للنهج التنموي الذي تتبعه دولة الإمارات ودبي، القائم على استشراف المستقبل، والسعي لإيجاد كل المقومات التي تضمن تقليص أثر التحديات، وزيادة مساحة فرص النجاح، مؤكداً اعتزازه بعلاقات التعاون مع دبي، وتطلعات البنك إلى الارتقاء بالشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن «موليس آند كومباني» هو بنك استثماري عالمي يقدم خدمات استشارية مالية شاملة ومتكاملة عالمياً، لاسيما في ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة الرسملة، وإعادة الهيكلة، وأسواق رأس المال، واستشارات المؤسسات المالية، وتمتد أعمال البنك لتغطي 21 موقعاً جغرافياً في الأميركتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأستراليا.

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