48.17 مليون درهم صافي أرباح «سلامة» في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، مصادقة مجلس الإدارة على بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن صافي أرباحها للسنة المالية 2021 وصل إلى 48.17 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 1.09 مليار درهم. بدورها، ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 7.5% على أساس سنوي، نتيجة تنامي ثقة المشاركين بالشركة، كما حققت الشركات التابعة في مصر والجزائر، أرباحاً صافية بواقع 38 مليون درهم في عام 2021 بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي.

أرباح نقدية

ومن المقرر أن يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ثلاثة فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وذلك خلال الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في شهر أبريل 2022، على أن يتم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وأكدت الشركة أنها ستركز في عام 2022 على توسيع أعمالها، بالاستناد إلى الأداء القوي لميزانيتها العمومية.

تحسين العمليات

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»، جاسم الصديقي: «على الرغم من عدم استقرار البيئة الاقتصادية في عام 2021، فقد واصلنا التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا وتوفير القيمة لمساهمينا.

وقد أدى نهجنا القوي لتحسين عملياتنا، إلى تحقيق تحول جذري للشركة على أصعدة مختلفة، سواء لناحية رقمنة العمليات أو ابتكار المنتجات؛ وباتت مكانتها كشركة تكافل رائدة في دولة الإمارات أقوى من أي وقت مضى». وأضاف: «أما بالنسبة لنظرتنا المستقبلية، فإننا نبدي ثقة كبيرة بآفاق النمو على المديين المتوسط والطويل، ونتمتع بوضع جيد يمكننا من تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وترسيخ مكانتنا شريكاً مفضلاً لحملة وثائق التكافل».

التحوّل الرقمي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سلامة»، فاهم الشحي: «ندخل عام 2022 بزخم جيد في معظم المجالات، لاسيما في طريقة تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبنّي أفضل ممارسات القطاع، وإطلاق مزيد من عروض المنتجات الرقمية المرتكزة على المتعاملين، فضلاً عن توسيع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسين، والاستمرار في دعم النظم البيئية الرئيسة ذات الأهمية البالغة لاقتصادنا».

• 1.09 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في 2021.

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