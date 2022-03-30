«دي بي ورلد» تطلق منصة التجارة الإلكترونية «DUBUY.com» في تنزانيا

المصدر: دار السلام (تنزانيا) ■ وام

أعلنت «دي بي ورلد»، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية عالمياً، أمس، إطلاق منصتها «DUBUY.com» المخصصة للتجارة الإلكترونية في بضائع البيع بالجملة داخل دولة تنزانيا.

ستوفر هذه السوق الإلكترونية، فرصاً أكبر أمام الشركات التجارية التنزانية لدخول الأسواق العالمية. وستعمل المنصة على توفير سلسلة توريد أكثر أماناً وموثوقية عبر موانئ «دي بي ورلد» وشبكتها العالمية للخدمات اللوجستية.

وتُمكِّن المنصة الإلكترونية الجديدة، الشركات التنزانية من شراء منتجات البيع بالجملة التي تشملها العديد من القطاعات التجارية على المستوى المحلي والدولي.

وتمنح «DUBUY.com» مستخدميها مجموعة فريدة من التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية لـ«دي بي ورلد»، بما فيها ميناء بربرة بأرض الصومال، لمواجهة العديد من التحديات الأساسية التي تعوق نمو التجارة الإلكترونية بإفريقيا، ويشمل هذا الخدمات الموثوقة والمعاملات المالية الآمنة والحركة الآمنة للبضائع.

ويأتي هذا التوسع الأخير في منصة «DUBUY.com» بعد إطلاق خدماتها في كينيا ورواندا، وقد أدت هذه الخطوة إلى إنشاء مناخ للتجارة الإلكترونية لأكثر من 1500 تاجر بالمنطقة. ويأتي توسع «DUBUY.com» إلى تنزانيا دليلاً على التزام المنصة بإقامة بوابة تجارية استراتيجية تمكن من الدخول إلى أسواق دول شرق إفريقيا، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي التجارية، محمود البستكي، أن «منصة (DUBUY.com) تمنح الشركات المحلية الفرصة لتتحول إلى مؤسسات دولية من خلال الوصول إلى الأسواق الجديدة بإفريقيا والشرق الأوسط وسائر دول العالم»، منوهاً بالحرص على مواصلة التوسع والدخول إلى أسواق جديدة بشرق إفريقيا، من خلال إطلاق المنصة في تنزانيا، والتي تُعَد سوقاً استراتيجية أساسية بفضل اقتصادها سريع النمو، وانخفاض خدمات التجارة الإلكترونية فيها، ومعبراً عن أمله في أن يكون الوصول إلى هذه الوسائل الرقمية الجديدة بوابة لتمكين الشركات التجارية من الازدهار.

من جانبه، قال رئيس غُرف التجارة بتنزانيا، بول كوبي، إن «رؤية تنزانيا للتنمية لعام 2025 تطمح إلى بناء اقتصاد قوي مرن تنافسي، متنوع المصادر، اقتصاد قادر على التكيف بسهولة وثقة مع متطلبات السوق المتغيرة، والظروف التكنولوجية للاقتصاد الإقليمي والعالمي، ولذا نعلم أن شراكاتنا الواعدة مع (دي بي ورلد) ومنصة (DUBUY.com) ستدفع بأهداف رؤيتنا إلى الأمام. وعلاوةً على ذلك ستساعدنا المنصة على توطيد علاقات دولتنا، وتوسيع شبكة علاقاتها، وتسهيل وصول رواد الأعمال التنزانيين إلى الأسواق، واستدامة النمو الاقتصادي».

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