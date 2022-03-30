مكتوم بن محمد: دبي تعزّز شراكتها مع الشركات العالمية الرائدة في صناعات المستقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة «آي بي إم» العالمية، أرفيند كريشنا، وذلك في مقر انعقاد القمة العالمية للحكومات في «إكسبو 2020 دبي».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، خلال اللقاء، حرص دبي على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعات المستقبل، لاسيما المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الذكية، وذلك توازياً مع سعي الإمارة إلى القيام بدور مؤثر في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة في الإعداد للمستقبل وتلبية متطلباته، وإيجاد الحلول التي تعين مختلف شعوب المنطقة والعالم على التغلب على التحديات القائمة وتفادي المحتمل منها في المستقبل.

وأعرب سموّه عن تقديره لعلاقات التعاون القوية التي تجمع بين دبي وواحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وهي شركة «آي بي إم» بما لها من تاريخ طويل كإحدى أكثر الشركات العالمية تأثيراً في هذا المجال، فيما كانت الشركة من أوائل المنضمين إلى مجتمع تقنية المعلومات النابض في مدينة دبي للإنترنت، ومنذ المرحلة الأولى للمدينة، مع افتتاحها قبل 20 عاماً، والتي أصبحت اليوم أحد أهم المجتمعات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض اللقاء الفرص الكبيرة التي تتيحها دبي أمام المستثمرين، لاسيما في مجال تقنية المعلومات الذي تعوّل عليه طموحات كبيرة كركيزة أساسية من ركائز صنع المستقبل، في ضوء ما تتيحه دبي من حوافز استثمارية كبيرة، من أهمها البنية التحتية عالمية المستوى، والأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للأعمال بما تتسم به من مرونة كبيرة وقدرة على مواكبة المتغيرات بما يضمن استمرارية الأعمال في مختلف الظروف والأوقات، فضلاً عن نهج الإمارة القائم على تشجيع الإبداع واستراتيجيتها في استقطاب أفضل المواهب والكفاءات المهنية في مختلف التخصصات، خصوصاً تقنية المعلومات والبرمجيات، حيث تضافرت تلك العوامل خلال العقدين الماضيين في ترسيخ مكانة دبي وجهةً مفضلة لشركات تقنية المعلومات الكبرى، كذلك رواد الأعمال الطموحين بالانطلاق بمشاريعهم التقنية الواعدة من دبي التي شهدت بالفعل صفقات مليارية عدة وصلت من خلالها شركات صغيرة وناشئة إلى العالمية.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والتوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري والمقبل.

وناقش سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع مدير عام صندوق النقد الدولي، تعزيز سبل التعاون مع الصندوق، كما تطرق الحديث إلى الاجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات بشأن تسريع وتيرة التعافي العالمي، والنهوض بالنمو الاقتصادي وتنويع مصادره وازدهاره.

في سياق متصل، استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، وزير مالية المملكة العربية السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، في مبنى القادة في مقر «إكسبو 2020 دبي». ورحب سموّه بوزير المالية السعودي، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة العربية السعودية، وخصوصية تلك العلاقات الراسخة والممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين.

كما استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك في مبنى القادة، بمقر «إكسبو 2020 دبي».

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