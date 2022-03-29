«ديرة» و«دبي مارينا» تتصدران أبرز مناطق سكنية «قريبة من المولات» لاستئجار الشقق

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في البحوث العقارية، أفضل المناطق السكنية القريبة من المولات في دبي لاستئجار الشقق.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على بياناته، حازت منطقة ديرة صدارة أشهر المناطق السكنية القريبة من المولات لاستئجار الشقق في دبي، وفقاً لعمليات البحث في موقع «بيوت»، وذلك بنسبة بلغت 26.96%، في حين حصلت «دبي مارينا» على المرتبة الثانية بنسبة بحث 26.84%.

وحلّت في المرتبة الثالثة «البرشاء» بنسبة 18.65%، أما المرتبتان الرابعة والخامسة من نصيب «داون تاون دبي» وشارع الشيخ زايد، بنسب بلغت 14.16% و13.40% على التوالي.

ورصد التقرير أن منطقة ديرة تعدّ ضمن أفضل مناطق استئجار الشقق في دبي، والخيار المثالي للعديد من الباحثين عن شقق للإيجار في الإمارة، نظراً إلى متوسط الإيجارات «المعقول»، مقارنة بالخدمات التي تقدمها، بما فيها قربها من المراكز التجارية.

أما عن المولات القريبة من ديرة، فتضم: «ديرة سيتي سنتر»، و«مركز الغرير»، إلى جانب «الريف مول»، إضافة إلى «سينشري مول».

وتوفر المنطقة خيارات عدة، بدءاً من استوديو للإيجار في ديرة بمتوسط 25 ألف درهم سنوياً، إلى جانب شقق غرفة وصالة بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 40 ألف درهم، كما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمتوسط 58 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى شقق ثلاث غرف بمتوسط 79 ألف درهم سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن «دبي مارينا» تعدّ من أفضل المناطق في دبي، حيث تتخذ موقعاً استراتيجياً بالقرب من مختلف مولات ومناطق المدينة. وتتعدد خيارات المولات القريبة في المنطقة، وتشمل: «دبي مارينا مول»، مركز الشاطئ جميرا، «ابن بطوطة مول».

وتتوافر في المنطقة شقق للإيجار، تضم استوديو للإيجار في «دبي مارينا» بمتوسط 53 ألف درهم سنوياً، إلى جانب شقق غرفة وصالة بقيمة 81 ألف درهم سنوياً، فضلاً عن خيارات شقق غرفتين وصالة بمتوسط 120 ألف درهم سنوياً، وبالنسبة للمساحات الكبيرة، يمكن العثور على شقق ثلاث غرف وصالة بمتوسط 182 ألف درهم سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن منطقة «البرشاء دبي» تعدّ إحدى أشهر المناطق السكنية القريبة من المولات في دبي، وتستقطب كلاً من العائلات والأفراد على حد سواء. وتعدّ منطقة البرشاء قريبة جداً من المولات، من أبرزها: «البرشاء مول»، و«مول الإمارات»، و«غاليريا مول البرشاء».

وتتفاوت معدلات إيجار الشقق في المنطقة، إذ يبلغ إيجار استوديو 32 ألف درهم سنوياً في المتوسط، بينما يمكن استئجار شقق غرفة وصالة بـ46 ألف درهم سنوياً، كذلك يصل متوسط إيجار شقق غرفتين وصالة إلى 64 ألف درهم سنوياً، وتتوافر خيارات شقق ثلاث غرف وصالة للإيجار بمتوسط 97 ألف درهم سنوياً.

وتأتي منطقة «داون تاون»، ضمن أفضل المناطق القريبة من المولات، وتشتهر بكونها مركزاً للحياة الفاخرة ونمط الحياة العصري والحديث في دبي.

ويمكنك العثور على العديد من خيارات شقق للإيجار في «داون تاون دبي»، بما فيها استوديو للإيجار بمتوسط 73 ألف درهم سنوياً، إلى جانب شقق غرفة وصالة للإيجار بمتوسط 94 ألف درهم سنوياً، إلى جانب خيارات شقق غرفتين وصالة للإيجار بمتوسط 173 ألف درهم سنوياً، وبالنسبة للمساحات الكبيرة، يمكن العثور على شقق ثلاث غرف وصالة للإيجار بمتوسط 302 ألف درهم سنوياً.

ويتوافر العديد من خيارات شقق للإيجار في شارع الشيخ زايد، بما فيها شقق غرفة وصالة للإيجار بمتوسط 54 ألف درهم سنوياً، إلى جانب شقق غرفتين وصالة للإيجار بمتوسط 73 ألف درهم سنوياً، وبالنسبة للمساحات الكبيرة تتوافر شقق ثلاث غرف وصالة للإيجار بمتوسط 105 آلاف درهم سنوياً.

• «البرشاء» حلّت في المرتبة الثالثة بنسبة 18.65%، والمرتبتان الرابعة والخامسة من نصيب «داون تاون دبي» وشارع الشيخ زايد، بنسبة 14.16% و13.40% على التوالي.

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