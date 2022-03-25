«جمارك دبي» تعيد تدوير 23 ألف قطعة مقلدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت دائرة جمارك دبي تعزيز جهودها لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، إذ بادرت بإعادة تدوير 23 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية تجاوزت قيمتها 1.4 مليون درهم، لتجنب الآثار البيئية الضارة لإتلاف تلك البضائع، وذلك بحضور ممثلين من هيئات دبلوماسية في دبي.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، يوسف عزير مبارك: «أثمرت جهودنا لتطوير التعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، عن تحقيق أفضل النتائج في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، إذ وفرنا لأصحاب العلامات التجارية بديلاً جيداً للتخلص من البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية دون الإضرار بالبيئة.

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