38.6 مليون حساب على منصّات «التواصل الاجتماعي» في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشف تقرير صادر عن موقع «غلوبال ميديا إنسايت» Global Media Insight، عن وصول عدد الحسابات النشطة على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات حتى يناير 2022 إلى نحو 38.63 مليون حساب.

وكشف التقرير عن ارتفاع مستخدمي الإنترنت في الإمارات، بتسجيل 95 ألف مستخدم جديد بين عامي 2021 و2022، فيما بلغ معدل انتشار الإنترنت في الدولة 99% من إجمالي السكان حتى بداية عام 2022.

وتصدّر موقع «يوتيوب» قائمة ترتيب منصات التواصل الاجتماعي حسب الاستخدام في الدولة بمعدل 91.1% ونحو 9.06 ملايين مستخدم، يليه «فيس بوك» في المرتبة الثانية، فيما تقدمت منصة «تيك توك» بشكل واضح لتحتل المرتبة الثالثة، يليها «لينكد إن» في الترتيب الرابع.

بدورها، حلت منصة «إنستغرام» في المرتبة الخامسة، وجاء ترتيب منصتي: «سناب شات»، و«تويتر» في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كشفت في تقرير إنجازاتها السنوية عن عام 2021، أن عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات بلغ في نهاية العام الماضي 9.94 ملايين مستخدم، فيما بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت نحو 7.24 ساعات يومياً، منها 1.57 ساعة، متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول سرعات الإنترنت خلال عام 2021، أوضحت الهيئة أن متوسط سرعة التحميل على الهواتف بلغ نحو 177.52 ميغا بايت، بنسبة زيادة تبلغ 104.6% في سرعة التحميل باستخدام إنترنت الهواتف، مقارنة بعام 2020، بينما بلغت سرعة التحميل باستخدام الإنترنت الثابت 130.99 ميغا بايت، وبنسبة زيادة بلغت 44.6%.

وأكدت الهيئة أنها تواصل دورها المحوري ضمن توجهات الدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وبناء مجتمع واقتصاد معرفي يحقق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للمجتمع.

• 9.94 ملايين مستخدم للإنترنت في الدولة في نهاية عام 2021.

• %99 معدل انتشار الإنترنت من إجمالي السكان حتى بداية عام 2022.

• 7.24 ساعات يومياً.. متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت.

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