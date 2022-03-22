لمدة 45 يوماً.. «دبي الدولي» يغلق المدرج الشمالي لتنفيذ عمليات تطوير شاملة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إغلاق المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي، لمدة 45 يوماً، اعتباراً من تاريخ التاسع من مايو وحتى 22 يونيو 2022، وذلك بهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة لمواصلة توفير أعلى معايير السلامة وتعزيز إدارة العمليات بسلاسة وكفاءة عالية.



وأفادت المؤسسة في بيان لها بأنه على الرغم من استمرارية أعمال الصيانة الدورية التي تتم بشكل أسبوعي في المدرج الشمالي، فإن هناك تحسينات شاملة تم التخطيط لها مسبقاً، وتتطلب إغلاقاً كاملاً للمدرج، لافتة إلى أن المدرج خضع لعملية تطوير مماثلة خلال عام 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في عام 2019.



وأكدت «مطارات دبي» أنها تواصل جهودها بالاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يُسهم في توفير خدمات ذات جودة عالية ويُعزز من مكانتها كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.



وبفضل امتلاكه إلى مدرج مزدوج الاتجاهات، سيتمكن مطار دبي الدولي من استقبال المسافرين خلال فترة الإغلاق، مع توجيه عدد من الرحلات إلى المطار الثاني في مدينة دبي «مطار دبي وورلد سنترال» DWC، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات التي قد تطرأ على رحلات الطيران خلال هذه الفترة.



ولفتت مؤسسة مطارات دبي إلى أنها بادرت بإخطار جميع شركات الطيران، بشكل استباقي، من أجل التخطيط لخفض عدد الرحلات وتحديد الجدول الزمني وفقاً لذلك، كما دعت جميع المسافرين من دبي وإلىها، خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي، بالتواصل مع شركات الطيران الخصوصاً بحجوزاتهم، أو مبنى «المغادرون/القادمون» قبل موعد رحلتهم.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بمجرد الانتهاء من إعداد خطة العمل، وتحديد الجدول الزمني لرحلات الطيران.

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