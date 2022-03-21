دبي القابضة تطلق "تيكت" برنامج المكافآت الفوري الأول في دولة الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية متنوعة الأنشطة التي تعمل في عدد من القطاعات الرائدة بما فيها التجزئة والضيافة والتّرفيه، اليوم (الإثنين) عن الإطلاق الرسمي لــــ "تيكت" برنامج المكافآت الفوري الوحيد والأسهل في دولة الإمارات، والذي يوفّر طريقة بسيطة وتلقائيّة لكسب النقاط واستبدالها. وسيكون البرنامج مُتاحاً للاستخدام في مرحلته الأولى في كلٍّ من بلوواترز، وسيتي ووك، ولا مير، وذا بييتش، والخوانيج ووك، وحتا وادي هب، ومنتجعات حتا، ودبي باركس آند ريزورتس، على أن تتبَعها مشاركة عدد من الوجهات الأُخرى بما فيها ذا أوتلت فيليدج، وجي بي أر، وسوق مدينة جميرا، وباي آفينيو، وبوكس بارك، ولاست إكزت.

وسيُمكِّن برنامج "تيكت" مستخدميه من كسب النقاط بسهولة عند إجراء عملية شراء من أيٍّ من العلامات التجارية أو منصّات التجارة الإلكترونية الشريكة في البرنامج بدون الحاجة إلى إبراز بطاقة ولاء أو تطبيق معيّن أو حتى مسح رمز التشفير (باركود) أو مسح الإيصالات ليقرأها الجهاز، فحالما يتم ربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من "فيزا" أو "ماستركارد" صادرة من الإمارات بحساب العضو المستخدِم، يقوم البرنامج تلقائيّاً بتسجيل معاملات الشراء التي تمّت عبر هذه البطاقة البنكية التي تم ربطها بالبرنامج، وبالتّالي يتم كسب النقاط فوراً بدون الحاجة لوجود حد أدنى من الإنفاق.

يعد "تيكت" أول برنامج مكافآت مرتبط بالبطاقات البنكية حيث يقدّم طريقة سلسة لاكتساب النقاط تلقائياً يُطلَق عليها "ماجيك إيرن" لحاملي بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم البنكية من "فيزا" أو "ماستر كارد" الصادرة من الإمارات عند الدّفع باستخدامها أو حتّى عند الدّفع عبر محفظة (آبل أو سامسونغ أو جوجل) بعد ربط الخدمة بتطبيق برنامج "تيكت"، ويوفّر البرنامج أيضاً ميّزة "ماجيك باي" التي تتيح لأعضاء البرنامج إمكانية استبدال النقاط المكتسَبة بمكافآت باستخدام بطاقة دفع افتراضية يتم إصدارها عبر تطبيق برنامج "تيكت".

وسيشمل برنامج المكافآت أهم وجهات الترفيه والضيافة والتسوّق في الإمارة وأكبر المنتزهات الرائدة في دبي وعدد من المطاعم وخدمات النقل بالإضافة إلى مجموعة من متاجر التجزئة ومنصّات التسوّق الإلكترونية عبر الإنترنت، وغيرها.

وفي هذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والإعلام لدى دبي القابضة هدى بوحميد: "نظراً إلى أن "دبي القابضة" تعد من أكبر الشركات في الإمارات وأكثرها تنوّعاً وتمتلك محفظة واسعة في قطاعيْ التجزئة والترفيه، نعتبِر إطلاق برنامج تيكت خطوة طبيعية وتلقائية من جهتِنا تثبت دورنا الريادي في طرح أكثر برنامج مكافآت ابتكاراً وتطوراً ليستفيد منه أكبر عدد ضمن قاعدة عملائناً وسكان الإمارات عموماً بطريقة بسيطة وسلسة."

وأضافت بوحميد: "لقد حرصنا على الاستثمار في أحدث التقنيات لتقديم هذا البرنامج، وبفضل سلاسة تكامله وشموليته واعتماده على الابتكار الرقمي المبني على البيانات، سيساهم "تيكت" معنا في تعزيز التزامنا المستمر بتوفير تجربة عيش غنيّة ومميّزة للمواطنين وجميع القاطنين في دولة الإمارات."

وسيتمكن أعضاء البرنامج من الاستمتاع بالتسوق من علامات تجارية استراتيجية وشريكة لبرنامج تيكت، مثل العلامات التجارية التابعة لـ أزاديا والمتوفرة على موقع "أزاديا.كوم" وداخل متاجرها بما فيها "ديكاثلون"، و"فيرجن ميجاستور" و"أوربان أوتفيترز"، و"أنثروبولوجي"، و"بوجي"، و"ديشمان"، و"كالزيدونيا"، و"ميسجايدد"، و"سالسا جينز"، و"صن جلاس هات"، وغيرها الكثير. وتشمل بعض العلامات التجارية الشريكة الأُخرى فنادق "روف"، و هيل هاوس براسري"، و"ذا داك هوك"، و"سكة كافيه" و "تيير موبيليتي" وغيرها. ويمكن للأعضاء الاطلاع على القائمة الكاملة للعلامات التجارية المشاركة عبر تطبيق برنامج "تيكت".

وللانضمام إلى البرنامج، يمكن تحميل تطبيق "تيكت" ثم التسجيل وربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من "ماستركارد" أو "فيزا" صادرة من الإمارات بالحساب الخاص بالعضو. ويمكن كذلك ربط حساب العضو المستخدِم بأكثر من بطاقة بنكية. وسيتمكن الأعضاء من كسب النقاط بسهولة عبر الدفع بالبطاقة المربوطة مع الحساب لدى كل منافذ البيع التابعة لشركاء البرنامج بدون الحاجة إلى إبراز تطبيق أو بطاقة ولاء أو مسح أي إيصال.

ويحصل أعضاء البرنامج على نقاط تتراوح بين 0.5% إلى 5% بحسب الفئة على كل معاملة تتم لدى منافذ العلامات التجارية المشارِكة أو من خلال التسوق داخل المتاجر أو من على المنصّات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وقد تم إطلاق برنامج "تيكت" باستخدام شاشات عرض كبيرة تمتد على نطاق واسع في أبرز وجهات الإمارة، وهي بلوواترز، وسيتي ووك، وذا بييتش، وجي بي آر، وبوكس بارك. ويمكن مشاهدة فيديو إطلاق البرنامج عبر الرابط، ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة الموقع الرسمي للبرنامج Gettickit.com أو عبر صفحة البرنامج الرسمية على فيسبوك. كما يمكن تحميل تطبيق البرنامج عبر متجر آبل، أو غوغل بلاي.

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