بالصور.. لماذا زار أسطورة كرة السلة ديكيمبي موتومبو «مركز القهوة» في دبي؟

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، اليوم، في «مركز القهوة» التابع له، أسطورة الرابطة الوطنية لكرة السلة، ديكيمبي موتومبو، من أجل توسيع خط إنتاج خلطات القهوة التي تُقدمها «شركة كاجاري مجلس»، وهي الشركة التجارية والموزع الدولي للمنتجات والسلع الغذائية بالجملة والتي يترأسها اللاعب العالمي ديكيمبي موتومبو شخصياً.



خلطة خاصة

وتضمنت الزيارة استعراض مجموعة من خلطات القهوة الخاصة بـ«مركز القهوة» في مركز دبي للسلع المتعددة، والتي انتقى منها ديكيمبي موتومبو خلطة خاصة لتُضاف إلى خط منتجات القهوة الخاص به.

وجهّز فريق عمل «مركز القهوة» كيساً من الخلطة التي وقع عليها الاختيار، إيذاناً بالإطلاق الرسمي لأحدث عروض القهوة التي تُقدمها «شركة كاجاري مجلس».



«كاجاري مجلس»

يذكر أن «شركة كاجاري مجلس» انضمت في بداية عام 2021 إلى «مركز القهوة»، المنشأة المكيّفة والتي تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، بهدف جلب القهوة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسقط رأس موتومبو، وغيرها من الدول الأفريقية، إلى دبي وغيرها من دول العالم.

وأطلقت «كاجاري مجلس» في خريف عام 2020 كمية محدودة من قهوة «#55 تشامبيونز» المُعتّقة في براميل، والتي جرى إحضار حبوب البُنّ الخاصة بها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لسوق الولايات المتحدة.



«مركز القهوة»

ويُواصل «مركز القهوة» في مركز دبي للسلع المتعددة، استقطاب الشركات الدولية من خلال ربط الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو في الشرق الأوسط وأوروبا ببعض من أشهر الدول المنتجة للقهوة حول العالم.

ويقدم المركز الدعم الكامل لقطاع صناعة القهوة، بدءاً بإنتاج المحصولات وصولاً إلى تقديم المنتجات النهائية، عبر توفير الدعم اللوجستي يسير الكلفة، إضافة إلى خدمات التخزين والتحميص والتعبئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news