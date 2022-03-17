موريشيوس تفتتح مكتباً تمثيلياً في مقر غرف دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت موريشيوس، أمس، مكتباً تمثيلياً لها في مقر غرف دبي، وذلك لدعم الاستثمارات الثنائية، وتعزيز التبادل التجاري المشترك، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين موريشيوس ودبي، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

ويأتي افتتاح المكتب كثمرة للتعاون المشترك بين غرف دبي ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، إذ سيلعب المكتب الجديد دوراً مهماً في ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي، وتفعيل قنوات الحوار والشراكات الاقتصادية، وتسهيل تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى موريشيوس، واستقطاب الاستثمارات من موريشيوس إلى دولة الإمارات.

مذكرة تفاهم

وجاء افتتاح المكتب التمثيلي على هامش زيارة رئيس موريشيوس، بريثفيراجسينغ روبون، إلى الغرفة، حيث شهد بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، لتوحيد الجهود، ودعم الشراكات الاقتصادية.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب غرف دبي، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، حسن الهاشمي، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، أماسيفاين بونوسامي، على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة تشمل: الخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والصناعة، والرعاية الطبية، والطاقة المتجددة، وتطوير العقارات، والاقتصاد الأزرق، وتبادل الخبرات والمعارف، فضلاً عن قنوات جديدة لتنمية التبادل التجاري.

خطوة متقدمة

وخلال كلمته في افتتاح المكتب التمثيلي الجديد، أشاد رئيس موريشيوس، بريثفيراجسينغ روبون، بالتعاون مع غرف دبي لتأسيس المكتب، معتبراً المكتب خطوة متقدمة نحو علاقات اقتصادية أكثر قوة ورسوخاً في المستقبل القريب، متطلعاً إلى تطوير العلاقات مع دولة الإمارات ودبي في مختلف المجالات.

فرص الاستثمار

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن تأسيس مكتب تمثيلي لموريشيوس في مقر الغرفة يدعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، ويعزز جهود غرف دبي في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في الدولة إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن المكتب سيلعب دوراً مهماً في تعريف الشركات الإماراتية بفرص الاستثمار بموريشيوس، وتعريف الشركات في موريشيوس بفرص الاستثمار في دبي.

التجارة غير النفطية

ولفت رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع موريشيوس خلال السنوات الثلاث الماضية (2018-2020) بلغت نحو 1.1 مليار درهم، مشيراً إلى وجود إمكانات للارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيزه إلى مستويات أفضل.

وتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تعزيز صادرات وإعادة صادرات دبي إلى أسواق موريشيوس والقارة الإفريقية.

وأشار الغرير إلى التزام غرف دبي بتوفير كل التسهيلات والدعم لتعزيز التجارة المشتركة، ودعم مجتمعات الأعمال في كل من دبي وموريشيوس، معتبراً أن الجهود منصبة على الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، وترسيخ مكانة الإمارة كبوابة للاستثمارات العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news