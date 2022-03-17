«الإمارات للشحن الجوي» تعاود تشغيل مركزها للشحن في «دبي ورلد سنترال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوي لدى «طيران الإمارات»، عن إعادة تشغيل مركز الشحن التابع لها: «الإمارات سكاي سنترال» في «دبي الجنوب»، والمُخصص لعمليات طائرات الشحن، اعتباراً من 26 مارس الجاري.

نقل العمليات

وأفادت «الإمارات للشحن الجوي»، في بيان، بأن تشغيل مركزها للشحن في «دبي ورلد سنترال»، يأتي بعد فترة توقف ناهزت نحو عامين بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أنه مع تعليق رحلات المُسافرين خلال المرحلة المبكرة من تفشي الجائحة، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» في أبريل 2020 عملياتها باستخدام أسطول طائرات الشحن إلى مطار دبي الدولي، ودمجتها مع عمليات الشحن في طائرات الركاب، بهدف توفير طاقات شحن إضافية، وتسريع وتسهيل نقل الإمدادات الأساسية والمستلزمات الطبية إلى أنحاء العالم.

تشغيل المركزين

وأضافت أنه مع عودة قطاع الطيران إلى التعافي والنمو المستمر في شبكة «طيران الإمارات» ورحلاتها للمُسافرين، إضافة إلى الزيادة المُطّردة في أحجام الشحنات، أعادت «الإمارات للشحن الجوي» تشغيل مركزها للشحن في «دبي الجنوب»، لتعاود مجدداً العمل عبر مركزيها للشحن، بحيث يتولى مركز الشحن في مطار دبي الدولي مُناولة الشحنات التي تصل إلى، أو تُغادر على متن طائرات الركاب، فيما يتولى مركز «الإمارات سكاي سنترال» في «دبي ورلد سنترال» الشحنات على متن طائرات شحن.

الطاقة التشغيلية

وتبلغ الطاقة التشغيلية الإجمالية لمركز شحن «الإمارات سكاي سنترال» الذي تم تأسيسه في عام 2015 مليار طن سنوياً.

ويتميز بإمكاناته التقنية فائقة الحداثة، ومُنشآته التخزينية الواسعة، بما في ذلك المخازن المبردة، إضافة إلى منطقة مُخصّصة لمناولة الأدوية، حاصلة على اعتماد «مُمارسات التوزيع الجيدة» للمُنتجات والمُستلزمات الطبية من الاتحاد الأوروبي. كما يقع المركز قرب منطقة انتظار الطائرات، ما يتيح نقل الشحنات على نحو يتسم بالسرعة والكفاءة.

أسطول شاحنات

كما تشغّل «الإمارات للشحن الجوي» أسطولاً ضخماً من الشاحنات يعمل على مدار الساعة، لضمان نقل سلس للشحنات بين المطارين، إذ يمكنها نقل الشحنات ذات الأولوية القصوى والسلع المطلوبة على نحو عاجل، في غضون وقت يقل عن خمس ساعات منذ لحظة هبوطها في مطار دبي الدولي وحتى مغادرتها من مطار «دبي ورلد سنترال»، وبالعكس.

كما توفر «الإمارات للشحن الجوي» طاقات شحن ضخمة عبر أسطولها من طائرات الشحن عريضة الهيكل من طرازَي «بوينغ 777» و«إيرباص إيه 380»، إضافة إلى طاقات الشحن المتاحة على طائرات الركاب، عبر شبكة واسعة تجاوز 140 وجهة عبر قارات العالم الست.

• 140 وجهة عالمية عبر طائرات الشحن والركاب تخدمها «الإمارات للشحن الجوي».

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