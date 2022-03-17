«إينوك» تفتتح مركزها الأول للاستجابة للطوارئ في «جافزا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة إينوك، المركز الأول من نوعه للاستجابة الطارئة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة وخططها المتواصلة لحماية أصولها بالتعاون مع الدفاع المدني في دبي.

حضر الافتتاح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إينوك؛ سعيد محمد الطاير، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة؛ والرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي.

ويمتد المركز الجديد على مساحة تزيد على 90 ألف قدم مربعة، ويعمل على مدار الساعة بثلاث مناوبات، إضافة إلى مناوبة رابعة لتغطية أوقات الاستراحة وتبديل المناوبات. وبصفته أول جهة معنيّة بالاستجابة لحالات الطوارئ من «إينوك» يتميز المركز بموقعه الاستراتيجي، الذي يتيح الوصول إلى جميع منشآت «إينوك» في المنطقة الحرة لجبل علي، خلال أقل من أربع دقائق، ويعمل المركز على تعزيز التنسيق مع قوى الدفاع المدني المحلية عبر تعزيز الكفاءة في تطبيق الخطط الوقائية قبل الحوادث وخطط الاستجابة الطارئة. وزوّد المركز بنظام اتصالات خاص بالطوارئ ونظام مخصص لإدارة بيانات العمليات.

وقال سيف حميد الفلاسي: «باعتبارنا شركة نفط وطنية رائدة، تسهم أصولنا بدور محوري في تلبية احتياجات الطاقة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ولهذا نحرص على ضمان استمرارية أعمالنا دون انقطاع مع التركيز على حماية صحة وسلامة الموظفين والأفراد والأصول. وهنا يأتي دور مركز إينوك للاستجابة الطارئة المصمم ليعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفورية لموظفي إينوك وأصولها، ويعكس افتتاحه التزامنا الراسخ بإجراء التحسينات المتواصلة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز مساهمتنا في تأسيس بنية تحتية متينة لقطاع الطاقة الوطني».

• المركز الجديد يمتد على مساحة 90 ألف قدم مربعة، ويعمل على مدار الساعة.

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