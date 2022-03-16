«وندر بيكري» تفتتح منشأة لتصنيع المواد الغذائية في «دبي الصناعية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت شركة «وندر بيكري» الصناعية، منشأة تصنيع وتوزيع متطورة بقيمة 50 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية.

وستنتج المنشأة الجديدة ما يصل إلى 50 ألف طن سنوياً من منتجات المخابز الطازجة والمجمدة، ومنتجات الطبخ الساخنة والباردة، لتوزيعها على شركات الأغذية في الدولة والمنطقة، ما يحتسب إنجازاً جديداً لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية.

شهد الافتتاح المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، والشركاء المؤسسون للمنشأة، كليم الله خان وعبيد ميموني وأحمد ميموني، وستوفر المنشأة التي تبلغ مساحتها 62 ألف قدم مربعة ضمن المستودعات التابعة لمدينة دبي الصناعية، 350 فرصة عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في المنطقة.

وقال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، إن التركيز على إنتاج الغذاء محلياً، أولوية رئيسة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستعداد المسبق لأي تحديات قد تواجه سلسلة التوريد للمستقبل.

وأضاف: «انطلاقاً من مكانة مدينة دبي الصناعية أحد أكبر مراكز التصنيع واللوجستيات في المنطقة، فإننا ملتزمون بإيجاد بيئة مواتية تدعم الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات للتوسع والابتكار».

من جانبه، قال المدير العام لـ«وندر بيكري»، كليم الله خان، إن افتتاح المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية، يمثل علامة فارقة في رحلة الشركة الطموحة، لنصبح المنتج الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة.

ووفقاً للبيان، تورد «وندر بيكري» حالياً منتجاتها إلى الفنادق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وشركات الطيران وشركات الأغذية والمشروبات الأخرى.

كما ستواصل الشركة الاستثمار في المعدات والبنية التحتية الجديدة على مدار العامين المقبلين لتوسيع الصادرات إلى ما يقرب من 25 دولة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

وتعتبر «وندر بيكري» مخبزاً صناعياً متكامل الحلول، يلتزم بتشغيل مرفق معتمد من (FSSC)، المعيار المعترف به عالمياً لسلامة الأغذية والنظافة. وتوظف الشركة عمليات إنتاج متقدمة للحفاظ على الجودة والإنتاج عالي الأداء، وتبنّي الأغذية الخالية من المواد الحافظة. يذكر أنّ مدينة دبي الصناعية تغطّي ما يزيد على 550 مليون قدم مربعة، وتم تصميمها حول مخطط رئيس عالمي المستوى، والذي يقسمها إلى مناطق مخصصة لكل قطاع. ويغطي قطاع الأغذية والمشروبات مساحة إجمالية تبلغ 23.5 مليون قدم مربعة.

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