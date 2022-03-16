احتياطي الإمارات من النفط الخام يتجاوز 107 مليارات برميل مطلع 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

عبير عبدالحليم À أبوظبيأفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن احتياطي الإمارات من النفط الخام وصل إلى أكثر من 107 مليارات برميل بنهاية عام 2020، وأول عام 2021، مقابل 105 مليارات برميل بنهاية عام 2019 وأول 2020، بزيادة ملياري برميل وبنسبة زيادة بلغت 2% تقريباً.

وكشف المركز، في تقرير عن إحصاءات النفط والغاز في الإمارات، أصدره أمس، أن احتياطي الإمارات من الغاز الطبيعي بلغ بنهاية عام 2020 وأول عام 2021، أكثر من سبعة تريليونات و730 مليار متر مكعب، مقابل ستة تريليونات و91 مليار متر مكعب بنهاية عام 2019 وأول 2020، بزيادة تريليون و639 مليار متر مكعب، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 27% تقريباً.

وأوضح المركز أن صادرات الإمارات من النفط الخام بلغت أكثر من مليونين و418 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020 وأول عام 2021، مقابل مليونين و414 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2019 وأول 2020، مشيراً إلى أن إنتاج الإمارات اليومي من النفط الخام، بلغ مليونين و780 ألف برميل خلال عام 2020.

وبيّن التقرير أن الطاقة التصميمية لمصافي تكرير النفط في الدولة، ارتفعت إلى مليون و272 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020، مقابل 690 ألف برميل يومياً خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2012، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى مضاعفة الطاقة التكريرية لـ«مصفاة الرويس»، من 400 ألف إلى 817 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت طاقة التكرير في «مصفاة جبل علي» من 120 إلى 210 آلاف برميل يومياً، خلال الفترة نفسها، وارتفعت طاقة التكرير في الفجيرة من 85 ألفاً إلى 160 ألفاً، في حين استقرت من أبوظبي (مصفاة أم النار سابقاً) عند 85 ألف برميل يومياً، خلال الفترة نفسها.

وتصدّر بنزين السيارات قائمة مبيعات الشركات الوطنية من المنتجات النفطية المكررة في عام 2020 ليصل إلى ستة ملايين و741 ألف طن متري، يليه وقود الطائرات والـ«كيروسين» بإجمالي أربعة ملايين و438 ألف طن متري، ثم زيت الغاز والديزل بإجمالي مليونين و741 ألف طن متري.

وأشار المركز إلى أن احتياطي الإمارات من الغاز الطبيعي بلغ بنهاية عام 2020 وأول 2021 أكثر من سبعة تريليونات و730 مليار متر مكعب، مقابل ستة تريليونات و91 مليار متر مكعب بنهاية عام 2019، وأول 2020، بزيادة تريليون و639 مليار متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 27% تقريباً.

وأوضح أن إجمالي إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي بلغ خلال عام 2020 نحو 109 مليارات و29 مليون متر مكعب، ما يضع دولة الإمارات، ضمن الدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن صادرات وإعادة تصدير الإمارات من الغاز الطبيعي بلغت ثمانية مليارات و766 مليون متر مكعب عام 2020.

• احتياطي الإمارات من الغاز الطبيعي بلغ بنهاية 2020 وأول عام 2021، أكثر من 7 تريليونات و730 مليار متر مكعب.

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