«كهرباء ومياه دبي» تعلن نية الإدراج في سوق دبي المالي

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، ومالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نيتها المضي قدماً في طرح عام أولي لجزء من أسهمها العادية، وإدراجها في سوق دبي المالي، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتطوير أسواق المال في دبي، وكجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

إنجاز تاريخي

وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بهذه الخطوة التاريخية، قائلاً: «نشهد اليوم إنجازاً تاريخياً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحطة بارزة على طريق تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال في دبي».

وتابع سموه: «تعد الهيئة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في دعم المسيرة التنموية المستقبلية للإمارة وجهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ولا شك أن هذه الخطوة تتيح للمساهمين الجدد في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة للمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن امتلاك حصة في مؤسسة رائدة لها سجل حافل في الابتكار التكنولوجي وتميز الأداء التشغيلي».

تطوير أسواق المال

وأكد سموه أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً سموه إلى أن الطرح الأول من نوعه يشكل بداية لمرحلة جديدة ستسهم في تعزيز الأداء القوي للأسواق المالية في دبي.

اقتصاد عالمي

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير،

«عززت دبي، بفضل قيادتها، نموها لتصبح اقتصاداً عالمياً مزدهراً ومتنوعاً في غضون عقود قليلة، ويشكل الطرح لحظة تاريخية، إذ تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يعكس الثقة الكبيرة من قبل قيادتنا وحكومة دبي».

وأضاف: «بصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، تفخر الهيئة باضطلاعها بدور رئيس في النجاح الذي حققته دبي، فقد أسهم التطور المتسارع في الإمارة بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، وقد واكبت الهيئة هذا التطور جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، وتعزيز تنافسية البنية التحتية، ومكانة دبي كمدينة عالمية، لذا، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الإمارة ونموها المستدام، إضافة إلى دورها الرئيس في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة».

نظام حوكمة

وتابع الطاير: «تتمتع الهيئة بنظام حوكمة رشيد على مستوى عالمي يشمل جميع عملياتها، ولدينا الإمكانات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من نحو 3.5 ملايين نسمة حالياً إلى 5.8 ملايين شخص بحلول عام 2040».

وأوضح أن استراتيجية الهيئة ترتكز على دعم تحول دبي نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050، في وقت يتمحور فيه اهتمامها حول تعزيز مستقبل مستدام للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها.

وقال: «تدعم الهيئة (استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050)، وتنسجم أهدافها مع (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050) التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تسعى الهيئة إلى دعم النمو الإستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تزويد الملايين من سكان دبي وزوارها بخدمات عالمية المستوى وحلول طاقة مبتكرة، بما يثري الحياة، ويضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين».

أسعار الكهرباء

وفي مؤتمر صحافي، أمس، أكد الطاير أنه لا نية لزيادة التعرفة في أسعار الكهرباء، على الرغم من الأحداث العالمية، لافتاً إلى أن توجيهات الحكومة واضحة في تسهيل الأعمال.

مكتوم بن محمد:

• «نشهد إنجازاً تاريخياً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحطة بارزة على طريق تحقيق رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال في دبي».

• «الهيئة من الأعمدة الأساسية لاقتصاد دبي، والخطوة تتيح للمساهمين الجدد فرصة رسم ملامح مستقبل دبي، وامتلاك حصة في مؤسسة رائدة».

مستشارو ومديرو الاكتتاب

عيّنت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بصفتها المستشار المالي، في حين عيّنت بنك «موليس آند كومباني المملكة المتحدة»، شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) بصفته المستشار المالي المستقل للهيئة.

كما عيّنت كلاً من «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» كمنسقين عالميين مشتركين، بينما عيّنت «كريدي سويس إنترناشيونال»، والمجموعة المالية «هيرميس الإمارات المحدودة»، وبنك أبوظبي الأول، و«جولدمان ساكس إنترناشيونال»، بصفتهم مديري الاكتتاب المشتركين.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني، بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيس، وبنوك: «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، مصرف عجمان، «دبي الإسلامي»، «الإمارات الإسلامي»، «المارية المحلي»، «أبوظبي الأول»، «المشرق»، «الشارقة الإسلامي»، كبنوك تلقي الاكتتاب.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة توزيع أرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد اكتمال الطرح، حيث ستوزع الدفعة الأولى من الأرباح في أبريل، والثانية في أكتوبر من كل عام.

وتتوقع الهيئة ألا يقل إجمالي التوزيعات عن 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027).

ولتجنب الشك، تتوقع الشركة توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم بعد الطرح الدولي، وذلك عن النصف الثاني من عام 2022، تُدفع للمساهمين في أكتوبر 2022.

وقد وُضِعت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات المجموعة بتوليد تدفقات نقدية قوية، وقدرتها المحتملة على تحقيق الأرباح على المدى البعيد. كما أن هذه السياسة تسمح للمجموعة بالاحتفاظ برأسمالٍ كاف لتمويل متطلبات التشغيل الحالية، ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى البعيد.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح لمراجعة مجلس الإدارة من أجل ضمان توافقها مع متطلبات إدارة النقد لأعمال المجموعة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية ومصروفات الفائدة والنفقات الرأسمالية المتوقعة.

التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، أصدرا تصريحات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهم، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتابعت: «لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات، ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم، لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لأسبابهم الخاصة».

12.1 مليار درهم أرباح 2021

لدى الهيئة إطار تعرفة شفاف، يعكس الكلفة الفعلية، ما ينعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة، ويمكّنها من تحقيق أرباح قوية ومستدامة وعائدات مجزية على الاستثمارات للمساهمين.

وبلغت أرباح الهيئة، في عام 2021، قبل مصروفات التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 12.1 مليار درهم (بهامش أرباح بنسبة 50.7%)، فيما بلغ صافي الدخل 6.6 مليارات درهم (بهامش دخل صافٍ بنسبة 27.5%).

وتتمتع الهيئة بميزانية عمومية قوية، مع صافي دين منخفض يبلغ 17.6 مليار درهم فقط في عام 2021 (نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل مصروفات التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ 1.5 ضعف).

فترة اكتتاب الأفراد تبدأ في 24 مارس

إتاحة 3.25 مليارات سهم للاكتتاب العام

قال سوق دبي المالي إنه يمكن للمستثمرين الاشتراك في الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، عبر منصته الرئيسة ابتداءً من 24 مارس إلى الثاني أبريل 2022.

وأوضح السوق في تغريده له عبر حسابه على منصة التدوين «تويتر»، أن بالإمكان الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: https://ipo.dfm.ae.

3.25 مليارات سهم

يشتمل الطرح على إتاحة 3.25 مليارات سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال هيئة كهرباء ومياه دبي.وتعد جميع هذه الأسهم حصصاً حالية مملوكةً لحكومة دبي (المساهم البائع)، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح. كما تحتفظ حكومة دبي بحقها في زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

شرائح المكتتبين

وسيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح:

■ المكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، والموظفين الحاليين لمجموعة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي.

■ المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب). وسيتم حجز عدد من أسهم الطرح تمثل 5% من مجموع الأسهم المطروحة، ليتم الاكتتاب بها من قبل «جهاز الإمارات للاستثمار».

حجز 5% من أسهم الشركة لـ«جهاز الإمارات للاستثمار». تصوير: أحمد عرديتي

اكتتاب الأفراد

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس 2022، وتنتهي في الثاني من أبريل 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس 2022 وتنتهي في الخامس من أبريل 2022.

فترة الطرح

كما أن من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وإدراج الأسهم في أبريل 2022، بناءً على أحوال السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وستخضع الأسهم التي يملكها «المساهم البائع» بعد انتهاء عملية الطرح، إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم، وانتهاءً بمرور ستة أشهر على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروط وأحكام محددة.

نشر التفاصيل

وستُنشر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد (الشريحتين الأولى والثالثة) في نشرة اكتتاب باللغة العربية، وإعلان الاكتتاب العام في دولة الإمارات، أما في ما يخص المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) فستُنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وستكون نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية متاحتين عبر الموقع الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/ipo.

الهيئة عقدت مؤتمراً صحافياً لإعلان نية الإدراج. من المصدر

201 مليار درهم قيمة أصول «كهرباء ومياه دبي»

تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي شركة متكاملة ورائدة عالمياً لخدمات الكهرباء والمياه، فيما يبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكات ومنشآت ومعدات نحو 201 مليار درهم.

وباعتبارها المزود الوحيد للمياه والكهرباء في دبي لأكثر من مليون متعامل، تعد الهيئة مُسهماً رئيساً في مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة، وتضطلع بدور محوري في جهود تنويع مزيج الطاقة لديها.

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حالياً 13.4 غيغاواط، ولديها مجموعة كبيرة من المشروعات قيد التنفيذ، ومتوقع إسهامها في رفع قدرتها الإنتاجية إلى مستويات أعلى.

ومن المتوقع وصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» إلى خمسة غيغاواط، بحلول عام 2030.

كما تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون غالون يومياً.

وتمتلك الهيئة حصة نسبتها 70% من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بطاقة تبريد إجمالية متعاقد عليها تبلغ نحو 1.6 مليون طن تبريد.

وتوفر الهيئة خدماتها لنحو 3.5 ملايين فرد مقيم في دبي، وأكثر من 4.7 ملايين فرد من زوار الإمارة خلال النهار، ويُتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين و7.8 ملايين فرد على التوالي بحلول 2040.

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