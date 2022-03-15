توفر 350 فرصة عمل جديدة.. «وندر بيكري» تفتتح منشأة لتصنيع المواد الغذائية في «دبي الصناعية»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

افتتحت شركة «وندر بيكري» الصناعية، منشأة تصنيع وتوزيع متطورة بقيمة 50 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية.

وستنتج المنشأة الجديدة ما يصل إلى 50 ألف طن سنوياً من منتجات المخابز الطازجة والمجمدة، ومنتجات الطبخ الساخنة والباردة، لتوزيعها على شركات الأغذية في الدولة والمنطقة، ما يحتسب إنجازاً جديداً لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية.

وستوفر المنشأة التي تبلغ مساحتها 62 ألف قدم مربعة ضمن المستودعات التابعة لمدينة دبي الصناعية 350 فرصة عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في المنطقة.



الإنتاج المحلي

وقال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبو الشوارب، إن التركيز على إنتاج الغذاء محلياً، أولوية رئيسة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستعداد المسبق لأي تحديات قد تواجه سلسلة التوريد للمستقبل.

وأضاف: «انطلاقاً من مكانة مدينة دبي الصناعية كأحد أكبر مراكز التصنيع واللوجستيات في المنطقة، فضلاً عن كونها محركاً استراتيجياً لأجندة الأمن الغذائي الوطني، فإننا ملتزمون بإيجاد بيئة مواتية تدعم الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات للتوسع والابتكار»، لافتاً إلى أن «وندر بيكري» حققت نجاحاً باهراً في دبي منذ إنشائها، ويسعدنا دعمها في مرحلتها التالية من النمو والتوسع ضمن مجتمعنا الشامل.



علامة فارقة

من جانبه، قال المدير العام لـ«وندر بيكري»، كليم الله خان، إن افتتاح المنشأة الجديدة في مدينة دبي الصناعية، يمثل علامة فارقة في رحلة الشركة الطموحة، لنصبح المنتج الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة.

وأضاف: «سيمكّننا مصنعنا الجديد من زيادة حجم إنتاجنا، مع توفير مساحة للابتكار والنمو في المستقبل. كما سيعزز الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وصولنا إلى أسواق جديدة، ما يسهم في دعم اقتصاد التصدير لدولة الإمارات، وتعزيز سمعة المنتجات الإماراتية الصنع على نطاق عالمي».



مواصلة الاستثمار

ووفقاً للبيان، تورد «وندر بيكري» حالياً منتجاتها إلى الفنادق والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وشركات الطيران وشركات الأغذية والمشروبات الأخرى.

كما ستواصل الشركة الاستثمار في المعدات والبنية التحتية الجديدة على مدار العامين القادمين لتوسيع الصادرات إلى ما يقرب من 25 دولة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

وتعتبر «وندر بيكري» مخبزاً صناعياً متكامل الحلول، يلتزم بتشغيل مرفق معتمد من (FSSC)، المعيار المعترف به عالمياً لسلامة الأغذية والنظافة. وتوظف الشركة عمليات إنتاج متقدمة للحفاظ على الجودة والإنتاج عالي الأداء، وتبنّي الأغذية الخالية من المواد الحافظة.



مدينة دبي الصناعية

يذكر أنّ مدينة دبي الصناعية تغطّي ما يزيد على 550 مليون قدم مربعة، وتم تصميمها حول مخطط رئيسي عالمي المستوى، والذي يقسمها إلى مناطق مخصصة لكل قطاع. ويغطي قطاع الأغذية والمشروبات مساحة إجمالية تبلغ 23.5 مليون قدم مربعة. والمدينة موطن لأكثر من 60 مصنعاً متخصصاً بالأغذية والمشروبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news