«دبي الدولي» يحتفظ بصدارته العالمية أكبر محور للنقل الجوي

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال مارس الجاري، بلغ نحو 3.7 ملايين مقعد، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو»، الذي حل ثانياً.

تصدر عالمي

وبحسب بيانات، تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فقد واصل مطار دبي الدولي احتفاظه بمركز الصدارة، وبفارق وصل إلى أكثر من مليون مقعد، مقارنة بـ«مطار لندن هيثرو الدولي» الذي سجل نحو 2.7 مليون مقعد، ثم «مطار أمستردام» الهولندي الذي حل في المركز الثالث بنحو 2.5 مليون مقعد.

«الدولي والمحلي»

ووفقاً بيانات نشرتها المؤسسة، فقد واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة.

مسارات مزدحمة

واستحوذت دبي على أربعة من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال مارس 2022، وفقاً للتقرير، مشيرة إلى أن ثلاثة من هذه المسارات تتركز بين دبي ومحطات في دول مجلس التعاون الخليجي، أما المسار الرابع فمع «مطار لندن هيثرو». وأوضحت البيانات أن «مسار دبي ــ الرياض» جاء في المركز الأول عالمياً من حيث المسارات الدولية الأكثر ازدحاماً في مارس بنحو 260 ألف مقعد، فيما جاء «مسار دبي ــ لندن هيثرو» في المركز الثالث بنحو 220 ألف مقعد.

وحلّ «مسار دبي ـ جدة» في المركز الخامس بنحو 170 ألف مقعد، و«مسار دبي ـ الكويت» في المركز العاشر بأكثر من 140 ألف مقعد. بدوره، حلّ «مسار البحرين ــ دبي» في المركز الثامن بنحو 149 ألف مقعد.

الأكثر ازدحاماً

وحافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً، للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال 2021، لتتجاوز حركة الركاب التوقعات الأولية، بزيادة نسبية تُقدر بنصف مليون مسافر. وتشير التوقعات إلى أن تصل حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي إلى 55.1 مليون مسافر في نهاية عام 2022.

• مطار دبي الدولي يتفوق على «لندن هيثرو» بفارق مليون مقعد مجدول.

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