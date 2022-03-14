«الاقتصاد والسياحة»: «المناداة» على المتسوقين في مراكز التسوق مخالفة وترويج مزعج

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتنفيذ 572 زيارة توعوية وتفتيشية على عدد من الأكشاك التجارية في الإمارة، خصوصاً التي تقع في المراكز التجارية، لتوعيتها بقوانين واشتراطات مزاولة الأعمال، والتأكد من التزامها بالنشاط المسموح لها في الرخصة التجارية.

وأكد القطاع أن الزيارة استهدفت أيضاً الحد من الترويج المزعج للخدمات والمنتجات، عبر المناداة على المستهلكين، وغيرها من أساليب غير قانونية وحضارية.



وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبد العزيز التناك، إن تنظيم تلك الحملات التفتيشية يهدف إلى توفير تجربة تسوق ممتعة للمتسوقين، والحد من ظاهرة البيع بـ«المناداة» في ممرات وجنبات المراكز التجارية بأسلوب غير حضاري.

وأكد أن تلك الممارسات تسبب إزعاجاً للمستهلكين والسياح زائري المراكز التجارية في دبي، محذراً من أنها قد تلحق الضرر بالتجار والمحال التجارية الأخرى، إذ يشكو تجار من هذه الظاهرة كونها تؤثر على إقبال المستهلكين على محالهم التجارية.

ودعا أصحاب المنشآت التجارية التي تركز على هذه الظواهر السلبية كأسلوب أساسي لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، بتطويرها بطريقة غير مزعجة للجمهور، والحرص على عدم التسبب بإزعاجهم، لتفادي الحصول على أي غرامات في حال التكرار، حيث أنهم ملزمون باحترام خصوصية المستهلكين.

وأكد استمرارية تنظيم هذه الحملات والزيارات التفتيشية التوعوية على أسواق الإمارة، لافتاً إلى أنه سيتم مخالفة التجار غير الملتزمين بالتعليمات فيما يتعلق بالترويج المزعج والبيع بالمناداة، حرصاً على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومشجعة للتجار والمستثمرين.



ودعت دائرة الاقتصاد والسياحة، المستهلكين، إلى الإبلاغ عن أي شكوى لديهم حول تجربة تسوقهم عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم: (600545555)، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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