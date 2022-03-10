«دي بي ورلد» تحقق 3,8 مليارات دولار أرباحاً معدَّلة قبل الفوائد والضرائب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دي بي ورلد» المحدودة، عن نتائج مالية قوية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وكشفت في بيان لها عن نمو في العائدات بنسبة 26.3% لتصل إلى 10,778 مليارات دولار، في وقت ازدادت فيه الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.3% محققة 3,828 مليارات دولار، مع بلوغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما نسبته 35.5%.



النتائج المالية

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفعت قيمة العائدات بنحو 2,245 مليار دولار لتصل إلى 10,778 مليارات دولار (محققة نمواً بنسبة 26.3% وفقاً للتقارير المعلنة).

وحققت العائدات ذلك النمو بدعم من عمليات الاستحواذ، واتفاقات الامتياز الجديدة التي شملت «أنغولا»، و«يونيكو»، و«ترانسوورلد»، كما ارتفعت العائدات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 11.7%، مع زيادة عائدات البضائع المعبأة في حاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 14.2% مدفوعة بنمو الحجم.

بدورها، ارتفعت عائدات البضائع السائبة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 9.5% مع أداء قوي لأعمال التغذية.



التوليد الفعَّال للسيولة

وبحسب النتائج، فقد ازدادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 27.3% إلى مستوى قياسي بلغ 3,692 مليارات دولار في عام 2021، مقارنة مع 2,901 مليار دولار في عام 2020.



تصنيف متميز

وأكدت «دي بي ورلد» أنها لا تزال تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، إذ أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية «BBB»، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند الفئة «Baa3»، لافتة إلى أنها تلتزم بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.



الأداء التسغيلي

وذكرت «دي بي ورلد» أن محطات الحاويات واصلت فتح أبوابها لخدمة أصحاب البضائع، على الرغم من التحديات التي تسببت فيها جائحة «كوفيدـ19»، مشيرة إلى انها قدَّمت أداءً تشغيلياً قوياً، مع الحفاظ على إنتاجية المراسي، على الرغم من انخفاض موثوقية جدول الشحن الزمني.

وأوضحت الشركة أنها نفّذت عمليات استحواذ لتحقيق إمكانات ذات قيمة مضافة، واستثمرت في الأسواق ذات النمو المرتفع، وأسّست علاقات طويلة الأمد مع مالكي البضائع، مشيرة إلى الاستحواذ على شركتي «سينكريون» و«إمبريال لوجستيكس».



توقعات ايجابية

وذكرت «دي بي ورلد» أن آثار الجائحة، وارتفاع مستوى التضخم، والتوترات الجيوسياسيةن لا تزال تسبب شيئاً من عدم اليقين، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال إيجابية.



نمو واسع

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يسعدنا أن نعلن عن هذه النتائج القوية، مع نمو الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 0.5 مليار دولار، لتسجيل رقم قياسي جديد قدره 3.8 مليارات دولار. والأهم من ذلك، أن النمو كان واسع النطاق عبر محطات الحاويات والأصول اللوجستية للمجموعة، حيث بدأنا في تعزيز سبل التآزر عبر محفظتنا».

وأضاف: «يؤكد هذا النمو الكبير مرة أخرى، على أن إستراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة ستحقق عائدات مستدامة طويلة الأجل».

وتابع بن سليم: «بشكل عام، نحن سعداء بأداء الأعمال في عام 2021، ونتطلع إلى أن تستمر محفظتنا في عام 2022 في تحقيق النمو. وعلى الرغم من أننا بدأنا 2022 بداية مشجعة، فإننا نظل مدركين أن حالة عدم التيقن الجيوسياسية، وجائحة (كوفيد-19)، واضطرابات سلسلة التوريد المستمرة، وزيادة التضخم، يمكن أن تتسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news