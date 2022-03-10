«بيبسيكو» تدعم مبادرة «دبي تبادر» وتركب 50 محطة مياه «أكوافينا» في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت شركة «بيبسيكو» مذكرة تفاهم مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم مبادرة «دبي تبادر»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف التشجيع على ثقافة إعادة تعبئة واستخدام عبوات مياه الشرب.



فعاليات ترويجية

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستركب «بيبسيكو» 50 محطة مياه «أكوافينا» في مواقع مختلفة على امتداد الإمارة، بدءاً من مكاتب الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي.

كما ستتعاون «بيبسيكو» مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتنفيذ فعاليات ترويجية بهدف تمكين المستهلكين والشركات وتشجيعهم على التوجه نحو إعادة التعبئة، وإعادة استخدام العبوات، وتبني سلوكيات أكثر استدامة.

وسيطلق الطرفان خلال الأشهر المقبلة جهوداً مجتمعية للترويج لثقافة إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام، وجعلها متاحة للناس في جميع أنحاء الإمارة.

وكان «إكسبو 2020 دبي» شهد اختبار محطات مياه «أكوافينا» والتي أسهمت حتى الآن في توفير استخدام أكثر من 390 ألف عبوة بلاستيكية.



مدينة مستدامة

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، إن هذه المبادرة المبتكرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.

وأضاف: «تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم العوامل التي تضمن نجاح هذه المبادرة، ونحن نرحب بجهود (بيبسيكو)، ودعمها الكبير للمساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارة. كما أننا نعمل مع العديد من الجهات الراعية والشركاء لتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا التوجه البيئي الجديد، لتعزيز دور الجميع في إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة».



خيارات إيجابية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «بيبسيكو»، عامر شيخ: «نرى في (دبي تبادر) مبادرة هادفة تشجع على تبني خيارات واعية ومستدامة، الأمر الذي يتماشى تماماً مع أهداف (بيبسيكو) وطموحاتها».

وأضاف: «تستند هذه المبادرة إلى ابتكارات رائدة، مثل محطة مياه أكوافينا، التي تهدف إلى تشجيع الناس على تبني خيارات إيجابية يساهمون من خلالها ببناء كوكب أفضل. ونحن فخورون جداً بمساعدة دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها في مجال الاستدامة على امتداد المنطقة».



«محطة مياه أكوافينا»

وتعد «محطة مياه أكوافينا» مثالاً مهماً على كيفية تنامي الابتكار، مع إبقاء الاستدامة في صميم الأعمال التجارية، إذ توفر المحطة تجربة مميزة من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات للمستهلكين، بما في ذلك المياه العادية، والفوارة المفلترة بتقنية «نانو»، والمياه دون نكهة، والمياه بنكهات متنوعة مثل الفراولة؛ الليمون؛ الخوخ؛ الليمون والتوت، ودون سكر ولا محليات صناعية، مع امكانية تخصيص الكربنة ودرجة الحرارة وحدّة النكهة.



وتهدف «بيبسيكو» على المستوى العالمي، إلى خفض البلاستيك البكر لكل وجبة بنسبة 50% عبر مجموعة الأطعمة والمشروبات التي تنتجها بحلول عام 2030، وذلك من خلال استخدام محتوى معاد تدويره بنسبة 50% في عبواتها البلاستيكية، وتبني نماذج أعمال تجارية تتجنب أو تقلل من الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، مثل «محطة مياه أكوافينا».

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