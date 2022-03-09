«تعاونية الاتحاد» ترصد 185 مليون درهم لخفض أسعار 30 ألف سلعة بالموسم الرمضاني

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، بأن «إدارة (التعاونية) رصدت 185 مليون درهم لعروض التخفيضات الرمضانية، والتي ستشمل ما يتجاوز 30 ألف سلعة، بتنزيلات تراوح بين 25 و75%».

وقال، خلال مؤتمر صحافي عقدته إدارة التعاونية أمس بمقرها في دبي، إن «التخفيضات الرمضانية سيتم إطلاقها بشكل مبكر يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى يوم الثالث من شهر مايو المقبل، ولفترة تبلغ 52 يوماً، تتضمن خلالها ست حملات تخفيضية، على سلع متنوعة، غذائية وغير غذائية»، لافتاً إلى أن «طرح التخفيضات بشكل مبكر، يتيح للمستهلكين، الحصول على السلع الرمضانية، على فترات مختلفة وبوقت كاف قبيل دخول الشهر الكريم، وبما يحد من التكدس والازدحام على المنافذ خلال أوقات محددة».

وأفاد بأنه «تمت زيادة قيمة المخصصات المالية لعروض التخفيضات خلال الموسم الرمضاني الجديدة بمبلغ 10 ملايين درهم، مقارنة بقيمة المخصصات خلال رمضان من العام الماضي، والتي بلغت فيه المخصصات مبلغ 175 مليون درهم».

وأوضح الفلاسي، أن «(التعاونية) أضافت مبادرات جديدة للموسم الرمضاني، تشمل إتاحة البيع بالجملة للمستهلكين على 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، ضمن حملات التخفيضات الرمضانية»، لافتاً إلى أن «المبادرة ستتاح للمستهلكين عبر كل منافذ التعاونية».

وأشار إلى أن «التعاونية أطلقت مبادرة جديدة أيضاً تتضمن البيع لمنتجات تحمل العلامة التجارية الخاصة (الاتحاد)، وعلى عدد 100 سلعة للمساهمين من حاملي بطاقة (تميز) الذهبية، على أن تستمر تلك المبادرة حتى بعد انتهاء العروض الرمضانية، وحتى نهاية العام الجاري».

وأضاف أنه «سيتم إطلاق خصومات، عبر مبادرة العروض الرمضانية الجديدة، بنسبة تصل 50% على 1000 سلعة غذائية وغير غذائية، للمساهمين من حاملي بطاقة (تميز) الذهبية، وسيتم تمديد تلك المبادرة أيضاً لما بعد رمضان، وحتى نهاية العام الجاري».

وقال الفلاسي، إن «التخفيضات الرمضانية ستكون متاحة في جميع الفروع والمراكز التجارية التي تتبع للتعاونية والمنتشرة في كل أنحاء إمارة دبي، والبالغة 23 فرعاً، إضافة إلى أربعة مراكز تجارية»، مشيراً إلى أن «التعاونية أجرت خطوات مبكرة لتوفير مخزون كاف لجميع السلع المطروحة خلال الحملات الرمضانية ولفترة 52 يوماً».

وذكر أن «العروض التخفيضية ستتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، ومنها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات ومنتجات رمضان الخاصة، وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى».

وأضاف أن «(التعاونية) لديها حالياً مخزون كاف من السلع، فيما تتجه لإيجاد بدائل مختلفة للسلع المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أبرزها زيوت الطعام ومنتجات الحبوب»، لافتاً إلى أن «منتجات الخضراوات والفاكهة، من الصعب التحكم بتحديد أسعارها لارتباطها بمتغيرات التوريد العالمية وكلفة الشحن».

واعتبر أن «إدارة التعاونية ستعقد جمعيتها العمومية بنهاية الشهر الجاري، لبحث بعض المعايير المتعلقة بقرار طرح الأسهم في أسواق المال وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إضافة لقرارات تتعلق بخطط التعاونية الجديدة لتطوير أعمالها».

خالد حميد الفلاسي:

• «سيتم إطلاق خصومات، عبر العروض الرمضانية، بنسبة تصل 50% على 1000 سلعة غذائية واستهلاكية».

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