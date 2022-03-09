«إمارات» تعتزم افتتاح 20 محطة اقتصادية جديدة في 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، أول محطة خدمة اقتصادية لتوزيع الوقود من نمط «أي تو» في عجمان أمس.

وأشارت في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، أمس على هامش إطلاق المحطة الجديدة، إلى أنها تخطط لافتتاح محطة جديدة لتلك النوعية، خلال فترة قريبة بالشارقة، فيما تعتزم افتتاح ما يتجاوز 20 محطة خدمة اقتصادية خلال العام الجاري، لافتة إلى أن تلك النوعية من المحطات يسهل إقامتها بالمناطق السكنية مقارنة بالتقليدية مع صغر مساحتها.

وقال مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، علي خليفة الشامسي، إن المؤسسة افتتحت أول محطة خدمة اقتصادية من نوعية (أي تو) أمس في منطقة الرميلة في عجمان، لافتاً إلى أنه «تم تصميم محطات الخدمة الاقتصادية بهدف تلبية متطلبات المتعاملين من خلال إتاحة الفرصة لهم للتزود بالوقود في الأحياء التي يعيشون فيها، إذ أنه، وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، سيتم خلال الأشهر المقبلة، افتتاح ثماني محطات خدمة اقتصادية».

وأوضح أن «المحطات الاقتصادية، تعتمد على مبدأ اختيار مواقع استراتيجية لتزويد المركبات بالوقود من خلال مساحات صغيرة مقارنة بالمحطات التقليدية، إضافة إلى توفير متجر صغير»، لافتاً إلى أن «إمارات» تخطط لافتتاح أكثر من 20 محطة خدمة اقتصادية جديدة العام الجاري.

وأضاف أن «إمارات» اعتمدت نموذجين من تصميم محطات الخدمة الاقتصادية لتناسب مختلف المواقع والمجتمعات. ويستغرق إنشاء مثل هذه المحطات فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يعتمد على استخدام وحدات مسبقة الصنع، يمكن تركيبها وتفكيكها بسهولة، وتوفر هذه الطريقة من الإنشاء، مرونة كبيرة للمنشآت المؤقتة.

وأكد مدير نطاق محطات التجزئة في «إمارات»، فارس صالح بوخلف، أن «تلك النوعية من المحطات تمتاز بسهولة وسرعة الإنشاء مقارنة بالتقليدية»، لافتاً إلى أنه «من المنتظر افتتاح محطة مماثلة خلال فترة قريبة مقبلة في الشارقة إضافة لأخرى في الإمارات الشمالية».

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