1853 مواطناً يعملون في «الاتحاد للطيران»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفادت «الاتحاد للطيران» بأن عدد الموظفين والموظفات الإماراتيين في المجموعة يصل إلى 1853 موظفاً وموظفة، من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم 12 ألفاً و533 موظفاً، موزعين على 140 جنسية.

وأوضحت «الاتحاد»، في تقرير أصدرته، أمس، أن الموظفين موزعين بواقع 6405 موظفين في العمليات التشغيلية، و2161 موظفاً في طواقم الضيافة، و1390 موظفاً في الشؤون الهندسية، و1241 طياراً، و565 موظفاً في الشؤون التجارية، والمتبقون في وظائف أخرى متنوعة.

ولفت التقرير إلى أن «الاتحاد» قامت بتسيير رحلات إلى 71 وجهة للمسافرين والشحن على امتداد 47 دولة بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن أسطول الناقلة يعد واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم، كما تقوم بتشغيل أكثر من 67 طائرة.

ونوه التقرير بأن الطائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» تظل العمود الفقري لأسطول الشركة، وتمتلك الشركة 39 طائرة من هذا النوع. إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد للطيران»، إطلاق وجهة أوروبية جديدة هذا الصيف إلى مدينة نيس الفرنسية في 15 يونيو 2022.وتقع مدينة نيس، على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا، وتشتهر بواجهتها البحرية الخلابة.

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