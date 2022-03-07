«غاردينيا تاون هومز» يضم 6500 وحدة سكنية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«غاردينيا تاون هومز»، هو مشروع من تطوير «وصل للعقارات»، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، ويقع المشروع على مقربة من مركز «ابن بطوطة» على شارع الشيخ زايد.

والمشروع مكون من 257 وحدة «تاون هاوس» من ثلاث وأربع غرف، ويقع في الجانب الشرقي من «وصل غيت» في جبل علي، ويضم 6500 وحدة سكنية، ضمن العديد من المراحل الأخرى في خطة المشروع، ويوجد بالمشروع مركز «فستيفال بلازا» التجاري. وأعلنت «وصل للعقارات»، عن إطلاقها «غاردينيا تاون هومز 2» ضمن مشروع «وصل غيت» بمنطقة جبل علي.

ويتضمن المشروع مرافق متطورة، حيث سيكون بمقدور السكان الاستمتاع بالمسبح الجديد في المجمع، والاستفادة من خدمات النادي وصالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل.

وتبدأ أسعار المنازل المكونة من ثلاث غرف من 2.8 مليون درهم، والوحدات من أربع غرف من 3.1 ملايين درهم.

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