«كابيتال بنك الأردن» يقرع جرس افتتاح التداول في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرع «كابيتال بنك»، التابع لـ«مجموعة كابيتال بنك» المالية العاملة في الأردن وعدد من دول المنطقة، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، وذلك بعد نجاحه في إدراج سندات قرض دائمة بقيمة 100 مليون دولار صادرة عن البنك.

وقرعت مديرة إدارة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في «كابيتال بنك الأردن»، ريما شعبان، جرس افتتاح التداول، بحضور الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة.

ويُعد هذا أول إصدار لسندات قرض صادر عن بنك أردني في البورصة المالية الدولية للمنطقة، إذ تُعتبر دبي أكبر مراكز إدراج أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط.

بورصة فريدة

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة كابيتال بنك»، باسم خليل السالم: «فخورون بنجاحنا في إدراج سندات قرض في بورصة ناسداك دبي، التي تعتبر منصة عالمية فريدة من نوعها لما تملكه من بيئة إدراج وقواعد تنظيمية عالية المستوى، ما منح (كابيتال بنك) حضوراً بارزاً سيؤدي بالتالي إلى توثيق روابطنا مع المستثمرين في كل من دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي».

وأعرب السالم عن شكره للمستثمرين الذين استثمروا في عملية إدراج سندات القرض، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في استراتيجية «كابيتال بنك»، وقدرته على تعزيز واستدامة النمو، وذلك بما يقدمه من خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات على حد سواء.

أداء إيجابي

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن «ناسداك دبي» سجلت أداءً إيجابياً للغاية خلال عام 2021، يُعتبر الأفضل في تاريخها من ناحية عدد السندات الجديدة المُدرجة وقيمتها.

وأضاف: «نحن سعداء بوضع منظومة الإدراج عالمية المستوى التي توفرها البورصة في خدمة المؤسسات الرائدة إقليمياً وعالمياً، ومنها كابيتال بنك الأردني، لتحقيق أهدافها فيما يخص جمع السيولة وتوطيد الصلات بالمجتمع الاستثماري».

خطط توسعية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال بنك»، داود الغول، إن البنك يخطط لاستخدام عائدات هذا الإصدار لدعم القاعدة الرأسمالية لـ«مجموعة كابيتال بنك»، وتمكينها من المضي قدماً في تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً بعد افتتاح أول فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية، إضافة إلى خطط التحول الرقمي، موضحاً أن هذا الإصدار الذي جاء ضمن متطلبات «بازل 3» يهدف إلى استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من المنطقة، ولأجل ذلك جاء اختيار بورصة ناسداك دبي التي تضم قاعدة واسعة وعريضة من المستثمرين.

صلات قوية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي: «يُسعدنا الترحيب بإدراج سندات (كابيتال بنك) في خطوة أولى من نوعها من قبل إحدى المؤسسات الأردنية الرائدة، ما يعكس الصلات القوية بين أسواق رأس المال في الإمارات والأردن، ويشير إلى الآفاق الكبيرة لإدراجات مماثلة من قِبل مؤسسات أردنية وإقليمية أخرى للاستفادة من الخبرات والبنية الأساسية المتميزة التي توفرها أسواق رأس المال في دبي».

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