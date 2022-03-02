سعر خام برنت يقفز بحوالى 5% ويبلغ 110 دولارات للبرميل

المصدر: هونغ كونغ - أ ف ب

تجاوز سعر خام برنت، اليوم، عتبة الـ110 دولارات للبرميل بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة في المئة، وهو ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.88 بالمئة ليصل إلى 110.09 دولارات، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.06 بالمئة ليصل إلى 108.64 دولارات للبرميل.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار.

وتشكّل الإمدادات الروسية حوالى 40 في المئة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2,3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت، أمس، أنّ الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق.

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