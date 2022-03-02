اتفاقية تعاون لتطوير مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، و«مجموعة وصل لإدارة الأصول»، مذكرة تعاون بهدف تطوير مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي»، تقدم من خلاله «دييز» خبراتها وحلولها التشغيلية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

وتشمل الاتفاقية أحكاماً لخيارات الترخيص البديلة، والتأشيرات الخاصة، وتوسيع الخدمات الجديدة لمشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، ومنها الجمارك ودعم تأسيس الأعمال وسوق العمل لحفز التعاون بين الشركات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والإدارية.

وسيتعاون الطرفان في تحديد تفاصيل تشغيل «دييز» للمشروع المشترك. وسيكون المشروع محركاً لدفع عجلة تحول دبي ودولة الإمارات إلى وجهات عالمية للمُنتجات الزراعية والغذائية القائمة على التكنولوجيا المُستقبلية والنظيفة. وتبلغ مساحة المشروع عند اكتماله 18 مليون قدم مربعة، وسيوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، ويتوقع له أن يجتذب ما يزيد على 4000 زائر، وسيكون موطناً لأكثر من 1150 مقيماً.

وقّع الاتفاقية بمقر المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، كل من: الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، والرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام القاسم.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تواصل (دييز) عملها الهادف إلى ترسيخ مكانتها كمساهم حيوي في الارتقاء بجاذبية وتنافسية منظومة التجارة والاستثمار وريادة الأعمال في دبي. وتسهم عملياتها في دعم رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة لإرساء دعائم اقتصاد أكثر تكاملاً ومرونة، يستند على روافد متنوعة ومُستدامة، وآليات عمل مُبتكرة، ويرتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها محركات رئيسة للتنمية المُستدامة». وأضاف سموه: «يمثل (وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي) مشروعاً استراتيجياً بأبعاد تنموية واقتصادية مُستدامة، وينطلق من الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجسيداً لثقافة (اللامستحيل) التي تبنتها الإمارات نهجاً في العمل. ويكتسب المشروع أهمية محورية على صعيد الأمن الغذائي الوطني، حيث يتكامل بمراحله وسلسلة مبادراته مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والرؤى الإنمائية المُستقبلية للخمسين عاماً المقبلة. وتشكل الشراكات الاستراتيجية جزءاً من رؤية (دييز) لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، ويتجلى هذا النهج بوضوح من خلال تعاونها مع (وصل) لتطوير مشروع مُبتكر في وادي تكنولوجيا الغذاء».

وتم إطلاق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي» ليتمحور حول الغذاء والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاستدامة، كما يستهدف دعم واستقطاب التقنيات الزراعية الجديدة، وبناء جسر لنقل المعرفة محلياً وعالمياً في هذا المجال، وتأسيس شبكة تعاونية لتحقيق التحول المنشود إقليمياً.

ويسعى «وادي تكنولوجيا الغذاء» ليكون مركزاً لتصدير المعرفة من أجل بناء منظومة غذائية أكثر استدامة.

وسيتعاون الطرفان ضمن المشروع في عدد من المجالات تشمل تطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية والمنهجيات المُستدامة للمساهمة في تحقيق مُستهدفات المشروع.

ويهدف المشروع ليكون مدينة عصرية متكاملة لتعزيز إنتاج الغذاء، ولترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال. ويتوقع أن تسجل سوق التكنولوجيا الزراعية نمواً في القيمة من 13.5 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

إضافة نوعية

أكّد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، التزام «دييز» بمواصلة دعم المشروعات الاستراتيجية في الإمارة، تماشياً مع رؤيتها لزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال المحلية للاستثمارات الأجنبية والشركات الإقليمية والعالمية، والتي تمثل روافد مهمة لزيادة تنوُّع منظومة الاقتصاد الوطني.

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