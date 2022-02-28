السركال: استثمارات "شروق" قريبا في الولايات المتحدة واستراليا ودول خليجية وعربية

المصدر: الشارقة - وام

كشف مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الإستثمار و التطوير (شروق) أن الهيئة تدرس حاليا التوجه نحو الاستثمار في عدد من الدول الخليجية والعربية / مصر و السعودية و سلطنة عمان و قطر وتلقت عرضا لتقديم فكرة مشابهة لمدينة الشارقة المسستدامة في كل من استراليا و الولايات المتحدة الأمريكية لأن المستقبل يتجه نحو الإستدامة ودولة الإمارات من الدول الرائدة التي وقعت اتفاقية التقليل من الإنبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة .. لافتا إلى أن "شروق " تعتزم الدخول قريبا في قطاعي استزراع الأسماك والزراعة الأفقية نظرا لأهمية قطاع الأمن الغذائي وذلك من خلال استقطاب استثمارات خاصة في هذه القطاعات.

وقال السركال، من موقع فندق البيت التاريخي في قلب الشارقة، إن توجه و رؤية "شروق" المستقبلية هو وصول علامتها إلى العالمية على غرار الشركات الوطنية "طيران الإمارات و اتصالات " كونها علامات تجارية لها وزنها الاقتصادي العالمي حيث نتطلع لإطلاق مشاريعنا على مستوى العالم والدخول في قطاعات مختلفة، واليوم "شروق" دخلت في قطاعات السياحة و البيئة و النقل و المواصلات و إدارة المشاريع و ستدخل قريبا في قطاعات الصحة و التعليم و الروبوتات لأن دورها هو تطوير مشاريع في مختلف المجالات و الدخول في شراكات استراتيجية مع مختلف المستثمرين على مستوى العالم ونريد تقديم كل ما يليق باسم دولة الإمارات و إمارة الشارقة .

ولفت إلى أن "شروق" تتوجه لتوسعة مدينة الشارقة المستدامة بجانب البدء في إنشاء مباني أخرى ضمن جزيرة " مريم " التي بدأت بأربعة مباني و تنتهي بـ 38 وهي شبه جزيرة ذات موقع سياحي جميل تتوسط إماراتي الشارقة و دبي و ستتضمن عددا من الفنادق و المطاعم و المقاهي و مركز تجاري .

وقال: في نظام المواصلات ومن خلال شراكتنا مع " مواصلات الإمارات " نعتزم رفع عدد أسطول المركبات الذي يضم حاليا 400 مركبة .. أما في قطاع تدوير المياه فمن خلال شراكة استراتيجية سنعمل على الاستفادة من هذه الثروة الغنية لاستخدامها في عمليات الري و أغراض أخرى مختلفة فهذا القطاع له مستقبل مشرق كبير .

و أكد السركال أن "شروق" تدرس كافة الفرص التي ترد إليها وترى مدى الاستفادة منها والأثر الاقتصادي و البيئي و الاجتماعي ثم تمضي بها..فنحن نفتح الباب أمام المستثمرين ولدينا اهتمام بالصناعات و الروبوتات فـ " شروق " تعتزم الدخول في قطاعات غير متوقعة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي مثل ثورة المستقبل وهذا ما شاهدناه جميعا خلال جائحة كوفيد - 19 وكيف انتقلت المؤسسات والدولة سريعا لنظام التكنولوجيا .. في السابق كنا نسمع عن الذكاء الاصطناعي اليوم نحن نعمل على تطبيقه على أرض الواقع و لدينا خطط لتطويره .. مؤكدا على أنه في الوقت ذاته تولي " شروق " للعنصر البشري العامل لديها اهتماما كبيرا مواطنا كان أو مقيم .

وقال إن حجم محفظة "شروق" الإستثمارية يقدر بـ 12 مليار درهم تتوزع على القطاع العقاري الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من المحفظة خاصة في مشاريع / ايجل هيلز الشارقة / ثم مشروع مدينة الشارقة المستدامة ثم يأتي القطاع السياحي و يضم فندق ذا شيدي البيت في مدينة الشارقة و نزل الرفراف في كلباء و نزل القمر في مليحة و نزل الفاية في الفاية و منتجع البداير في الفاية إلى جانب انضمام 4 فنادق أخرى قريبا و كذلك مشاريع تدوير المياه و المواصلات و قطاعات أخرى.

وأوضح أنه بتوجيهات من الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي وضعنا خطة للارتقاء بخدماتنا و تقديم محفظة استثمارية متنوعة بحيث لا تتأثر بأي بتأثر قد يطرأ على أي قطاع .. وتابع الكل يعرف عن مشاريع " شروق " في واجهة المجاز المائية و المنتزه و القصباء و جزيرة النور لكن لا يعرفون أن لدينا استثمارات في قطاع تدوير النفايات و تطبيق نظام أوبر / كريم في الشارقة و شركة لإدارة المشاريع .

وأضاف أنه وضمن الحراك الاقتصادي للإمارة حصلت " شروق " في وقت سابق على مباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن تتجه و تصبح شركة مساهمة عامة منبثقة من " شروق القابضة " تطرح أسهمها في المستقبل القريب أمام الجميع حاليا وصلنا لمرحلة متقدمة من التفاوض مع هيئة الأوراق المالية والسلع و نقول لكل من لديه اهتمام بشأن الاستثمار في مختلف المجالات فإن " شروق " ستقدم خدمة متميزة و مختلفة كما عودتكم .. وسيبقى مكتب " استثمر في الشارقة " مكتبا مستقلا هدفه جلب واستقطاب الأستثمارات للإمارة كما سيبقى مركز " مرايا للفنون " يدعم التصاميم و الفنون الإماراتية و غير الإماراتية وسيبقى مركز " شراع " مستقلا يدعم ريادة الأعمال .

وأشار السركال إلى أنه خلال عام 2017 تم الإعلان عن تنفيذ و تطوير 3 مشاريع بالشراكة مع شركة ايجل هيلز الشارقة " فندق قصر الخان و جزيرة مريم و واجهة كلباء المائية" .. مبينا أن مشروع الواجهة المائية على وشك الافتتاح قريبا و جزيرة مريم تم الانتهاء من مرحلتها الأولى أما فندق " قصر الخان " فنعمل من خلاله على تقديم تجربة مختلفة للسائح وهي السكن في بيت قديم ضمن أجواء ساحلية تجربة مختلفة عن فندق " البيت " في قلب الشارقة وحاليا نحن في المرحلة النهائية من إعداد التصاميم الخاصة به ونريد تقديم تجربة مختلفة وتعريف الناس بآثار منطقة الخان ضمن فندق حديث من ناحية تقديم الخدمات .. يمكن تأخرنا في تنفيذ المشروع لكن هذا في صالح المشروع .

وذكر أن مشروع كورنيش الشارقة / شارع الحيرة الذي يتوسط إمارتي الشارقة وعجمان/ هو شاطئ مهم جدا فالشارقة القديمة كانت موزعة بين منطقتي المريجة و الفشت وحاليا تم الإنتهاء من توسعة الشارع من قبل هيئة الطرق والمواصلات و دورنا في " شروق " هو إضافة الخدمات من مطاعم و مقاهي ليصبح الشارع متنفسا سياحيا فلدينا تجربة سابقة من خلال تطوير الشواطئ في مدينة خورفكان الذي حقق نجاحا كبيرا .. موضحا أن مشروع تطوير كورنيش الشارقة الذي يمتد لمسافة 3 كيلومترات عملت "شروق" على توزيع المطاعم و المقاهي فيه وسيتم إنشاء مراكز رياضية و ملاعب شاطئية فهو مشروع له أثره الكبير على السياحة في الشارقة وحاليا نحن في مرحلة تسليم المباني لإدارات المطاعم لافتتاح المشروع في القريب العاجل .

كما أوضح أنه بالنسبة لمشاريع " شروق" في المدن الشرقية التابعة للإمارة فسيتم خلال الفترة القادمة افتتاح عدة مشاريع سياحية حيوية منها منتجعان سياحيان في خورفكان الأول يقع على جبال خورفكان و يتمتع بإطلالة على بحر العرب تديره شركة " لوكس lux " السنغافورية التي تأتي للمرة الأولى لمنطقة الخليج العربية.. أما الثاني فيقع على شاطئ خورفكان ويتضمن حديقة مائية و مركزا تجاريا و مشروعا عقاريا و سيتم إسناد إدارته لشركة ماريوت ضمن علامة "الأوتوغراف كوليكشن Autograph Collection from Marriot ".

وتابع في مدينة " كلباء " سيتم بنهاية العام الجاري افتتاح مشاريع " شروق " و تشمل مركزا تجاريا بجانب افتتاح فندق ملحق بالمركز تم تصميمه من قبل مهندس عالمي مكسيكي وسيتم إدارته من قبل " الأوتوغراف كوليكشن Autograph Collection from Marriot " إلى جانب توسعة نزل " الرفراف ".. مشيرا إلى أنه في المنطقة الوسطى – الذيد سيتم انشاء نزل متفرد ضمن مشروع " سفاري " الذي تم افتتاحه قبل عدة أيام ويعتبر أكبر سفاري خارج أفريقيا وسيقدم الفندق خدمات عالية المستوى ومبانيه تتماشى مع تضاريس الموقع وستديره الشركة السنغافورية " لوكس Lux " .

وأكد السركال أن ما جعل من " شروق " علامة رائدة و مميزة على مستوى الدولة هو هدفها الإستراتيجي الذي وضعته من بداية تأسيسها و هو استقطاب الإستثمارات و تشجيع المستثمرين في الإستثمار بالإمارة و الخروج بمشاريع ترتقي بمستوى الإمارة فتنوع المشاريع مهم جدا و طريقة ابتكارها و توزيعها على مدن الشارقة وفق تنوعها الجغرافي مهم أيضا حيث ركزنا في تقديم خدمة استثنائية و مشاريع بتصاميم مختلفة و التركيز على كل ما يميز كل مدينة من مدن الشارقة ثم وضعنا خطة متكاملة.

وأضاف أن القطاع السياحي مهم على مستوى الدولة لذا جاءت مشاريعنا متنوعة من فنادق و متنزهات و حدائق فجاءت البداية من واجهة المجاز المائية و ركزنا على قطاع الضيافة و المطاعم ثم اتجهنا إلى الجانب التاريخي بتحويل المنطقة التراثية إلى " قلب الشارقة " و فتحنا فندق " البيت " و ارتقينا بأعلى مستوى من الخدمات من جانب الضيافة الإماراتية ..وفي كلباء اتجهنا للسياحة البيئية واتفقنا مع هيئة البيئة و المحميات الطبيعية على إنشاء منتج سياحي بيئي فتم افتتاح نزل " الرفراف " ليوفر سياحة بيئة وفندق " البيت " ليوفر سياحة تاريخية وفي قطاع العقارات تميزنا بمشروع مدينة الشارقة المستدامة الذي يركز على الاستدامة واتجهنا إلى " بحيرات الشارقة " و أطلقنا مشروع " جزيرة مريم " وهو شقق سكنية بين البحيرات ثم اتجهنا نحو الساحات العامة فكان مشروع " ساحة العلم " في الشارقة و ميدان العلم في كل من كلباء و خورفكان .

وأشار إلى أن " شروق " دعمت و شجعت المشاريع الصغيرة و المستثمر الصغير واستقطاب الإستثمارات الأجنبية حيث وقعت اتفاق مع شركة كويتية لإنشاء مول الأفنيوز كما وقعت مع شركات تركية و كورية و برتغالية وفتحنا آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر .. وروجنا لإمارة الشارقة على مستوى العالم حيث ذهبنا إلى أمريكا و الصين و روسيا و المملكة المتحدة بهدف تغيير تفكير المستثمر في الإتجاه نحو الإستثمار خارج بلده ..

واليوم المدن على مستوى العالم تتنافس على جلب و استقطاب الإستثمارات الأجنبية كما نظمنا منتدى الإستثمار الأجنبي في الشارقة و نجحنا في تشجيع المستثمر على أن يأتي للشارقة فبيئة الإستثمار في الدولة بيئة خصبة و جذابة .

وأرجع السركال أسباب نجاح " شروق " هو التواصل مع الجمهور و الإستماع لأفكاره و اقتراحاته من أجل تطوير مشاريعنا .. لافتا إلى سعي " شروق " للعمل مع كافة الجهات في الإمارة ذات العلاقة كهيئة الإنماء التجاري و السياحي و غرفة التجارة و الصناعة و دائرة التنمية الإقتصادية و دورنا مع هيئة الانماء المشاركة تحت مظلتها في المعارض و المحافل الدولية مثل معارض سوق السفر في لندن وورصة برلين و سوق السفرالعربي في دبي فدورنا مكمل لهم هو يروجون للسياحة ونحن نقدم المنتج السياحي.

وذكر أن دولة الإمارات ممثلة في وزارة الإقتصاد قدمت منذ عامين تجربة سياحية استثنائية ضمن حملة " أجمل شتاء في العالم " التي سيظه أثرها مع استمرارها في مواسم مختلفة / الشتاء و الربيع و حتى الصيف.

وعن الجانب المجتمعي الذي تقدمه " شروق " .. قال السركال إن كل ما تقدمه " شروق " هدفه الإرتقاء بالفكر و الإنسان و تشجيع مشاريعه حيث أن العديد من مشاريع المطاعم والمقاهي يملكها مواطنون / ذكور و إناث / وهذا يشعرنا بالسعادة كما لدينا تجربة حاليا في الحدائق / منتزه كشيشة و شغرافة / فنحن نسمع من الناس و نمنحهم الفرص لتحقيق طموحاتهم و ندعم أفكارهم كما نقوم بزيارات ميدانية للمشاريع الشبابية لايصالهم لمراحل متقدمة في أعمالهم ونسلط عليهم الإعلام لنجعلهم هم من يستقطبون المستثمرين إليهم .

وحول الضريبة التي فرضتها الدولة على دخل الشركات بنسبة 9 بالمائة بدءا من العام المقبل .. أوضح أن نسبتها في الدولة ما زالت الأقل مقارنة بالدول الأخرى فهي تقدم في المقابل كافة مستويات الأمن و توفر الأسواق و الخدمات العالمية و المطارات عالية المستوى .

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